Luciano Pimentel parabeniza senador Laércio por atuação para garantir investimentos

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta quarta-feira, 13, para repercutir o discurso do senador Laércio Oliveira (Progressistas) sobre os atrasos e distorções em medidas do Governo Federal que podem comprometer projetos estratégicos e a geração de empregos em Sergipe.

Em pronunciamento, o parlamentar destacou que o senador fez críticas às Medidas Provisórias 1304 e 1307, pontuando que elas criam incentivos que beneficiam poucos agentes do setor energético, deixando de promover a competição de mercado e direcionando os benefícios para poucos, prejudicando o potencial de alguns setores e de estados, como Sergipe.

Outro aspecto abordado pelo senador e ressaltado por Pimentel foi o adiamento do Leilão de Reserva de Capacidade (LR Cap) 2025, que travou a expansão de usinas termelétricas a gás no país. “Em Sergipe, o cancelamento afeta diretamente um projeto privado que pode adicionar 1,5 GW em nova potência, consumir até 9 milhões de m³/dia de gás e gerar investimentos estimados em R$ 5 bilhões, além de centenas de empregos qualificados”, frisou Luciano Pimentel, citando um trecho do pronunciamento de Laércio Oliveira.

Por fim, o deputado enalteceu a importância da atuação do senador Laércio Oliveira para fortalecer a presença de Sergipe nos debates sobre o setor energético e a atração de investimentos que possam consolidar o estado como referência nessa área. “Parabenizo, mais uma vez, a atuação do eminente senador Laércio Oliveira, que, enquanto deputado federal, foi relator da nova Lei do Gás, um desenvolvimentista que tem buscado a todo tempo ajudar o crescimento do nosso estado e do Brasil”, concluiu.

Por Assessoria – Foto: Jadilson Simões/Alese