Luciano Pimentel propDEPUTADO LUCIANO PIMENTEL PROPÕE INCLUSÃO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS DO ESTADO DE SERGIPEõe inclusão da educação financeira nas escolas de Sergipe

Com mais de 30 anos dedicados ao setor bancário, o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) sabe que desenvolver os princípios de planejamento, gerenciamento, avaliação e controle da economia pessoal e familiar pode assegurar um futuro mais tranquilo.

A fim de garantir que, desde cedo, os sergipanos tenham acesso a esse conhecimento, o parlamentar apresentou o Projeto de Lei nº 72/2023, que dispõe sobre a inclusão do tema Educação Financeira como conteúdo transversal no currículo do ensino fundamental e médio nas escolas públicas e privadas de Sergipe.

Na justificativa do PL, Luciano Pimentel destaca que a educação financeira tem sua importância constatada diante das diversas discussões relacionadas a assuntos do cotidiano, como: endividamento, uso do crédito, investimentos, constituição de poupança, consumo consciente, empreendedorismo, planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria e planejamento sucessório.

“Estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco, Ceará, Goiás e Bahia já aprovaram leis semelhantes. O nosso objetivo é inserir Sergipe neste cenário, oportunizando aos estudantes sergipanos esse conhecimento e tornando a educação financeira uma ferramenta que os prepare para tomar decisões mais conscientes na administração de suas finanças”, destaca Pimentel.

De acordo com o deputado, o Brasil vive um momento preocupante, com o crescente endividamento das famílias e a problemática das bets, o que acende um alerta para a necessidade de colocar a educação financeira em discussão.

“Precisamos despertar nos estudantes o interesse por esse tema, para que desenvolvam habilidades financeiras que auxiliem no uso inteligente do dinheiro e possam contribuir para uma vida adulta livre de dívidas que comprometam seu orçamento pessoal e familiar. É com a educação financeira que capacitamos as futuras gerações”, frisa Luciano.

O PL já foi aprovado na Assembleia Legislativa e será encaminhado para o Governo de Sergipe.

Por Assessoria

Foto: Joel Luiz/Alese