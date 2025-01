Lúcio Flávio reúne secretária de saúde com o especialista em diabetes, Dr. Raimundo Sotero

Na tarde de ontem (16), o vereador Lúcio Flávio visitou a secretária de saúde, Dra. Débora Leite, acompanhado do Dr. Raimundo Sotero, considerado um dos maiores especialistas em diabetes no Brasil e atual presidente da Sociedade Médica de Sergipe (Somese). A reunião teve como objetivo apresentar ações sociais organizadas pelo Dr. Sotero em prol da conscientização sobre diabetes e colocá-las à disposição da prefeitura.

Entre as iniciativas destacadas está o “Mutirão da Diabetes”, evento realizado em comunidades vulneráveis, onde são oferecidos exames e consultas gratuitas relacionados à doença. Além disso, o Dr. Sotero promove anualmente a “Caminhada do Dia Mundial do Diabetes”, outra importante ação de conscientização.

Essas atividades foram apresentadas à Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, visando fortalecer as ações de prevenção e cuidado com a saúde da população aracajuana.

**Estagiário sob supervisão de Lúcio Flávio

Foto: Gabryel Manzatto

Por Miguel Benks**