Lúcio Flávio toma posse em seu primeiro mandato como vereador de Aracaju

Na tarde de ontem, dia 1 de janeiro, no Teatro Tobias Barreto, aconteceu a solenidade da Câmara Municipal de Aracaju na qual, em sessão preparativa, é dada posse aos vereadores eleitos em outubro e diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE) em novembro. A cerimônia marca o início do mandato e dos trabalhos legislativos do quadriênio de 2025-2028. Dentre os vereadores está o Lúcio Flávio, apresentador do Programa Sergipe Adora e eleito pelo Partido Liberal (PL). Lúcio também assumirá a presidência da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, além disso também será o vice-líder do governo municipal na câmara.

Juntamente com a cerimônia de posse, aconteceu também a eleição da mesa diretora da CMA para o biênio de 2025-2026. Em chapa única, foi reeleito presidente da Câmara Municipal, o vereador Ricardo Vasconcelos. Pastor Diego, para o cargo de vice-presidente, Sgt. Byron como primeiro secretário, Joaquim da Janelinha, como segundo secretário e Moana Valadares como terceira secretária são os vereadores que completam a mesa.

Da assessoria – foto Gilton Rosas