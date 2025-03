“Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser”: Prefeita de Nossa Senhora das Dores rebate ataques machistas

A prefeita de Nossa Senhora das Dores, Ianna de Dr. Thiago, vem quebrando tabus e mostrando que o espaço da mulher na política não deve ser questionado. Recentemente, a gestora foi alvo de comentários machistas proferidos pelo vereador Júnior Cabeleireiro, que, em um áudio, tentou descredibilizá-la ao sugerir que ela deveria apenas “fazer videozinho” e “lavar a Bíblia”, em tom de deboche.

A fala gerou forte repercussão e levantou um debate importante sobre o machismo ainda presente na política.

Em resposta, a prefeita transformou a tentativa de ataque em um gesto simbólico de resistência. “Disseram que eu, como mulher, deveria pegar um sabão e lavar a Bíblia. Pois aqui estou, lavando a Bíblia, porque isso não me envergonha. Pelo contrário, mostra o quanto essa fala reflete um preconceito enraizado na política, especialmente aqui em Dores”, afirmou Ianna. O ato, registrado em vídeo, viralizou nas redes sociais e foi amplamente apoiado por lideranças femininas e pela população.

A prefeita reforçou que seu compromisso é com o trabalho e a população dorense. “Lavar essa Bíblia foi um protesto. Foi uma forma de dizer não ao machismo e à perseguição de gênero na política. O lugar da mulher é onde ela quiser estar. Seguimos firmes, trabalhando por Dores com respeito e coragem”, concluiu. A repercussão do caso evidencia que, apesar dos desafios, mulheres na política seguem resistindo e ocupando espaços que historicamente lhes foram negados.

Foto: arquivo/ascom