Luis Fausto Valois será reconduzido ao cargo de presidente da ASMP

A Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP) realizará a solenidade de posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal, eleitos para o biênio 2025-2027, no próximo dia 18 de Julho de 2025, às 8h30, no Auditório Promotor de Justiça Valdir de Freitas Dantas – sede do Ministério Público de Sergipe, em Aracaju.

O Promotor de Justiça Luis Fausto Dias de Valois Santos, reeleito presidente da Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP), ficará à frente da entidade durante o biênio 2025/ 2027. Também fazem parte da segunda gestão, o 1° vice-presidente, Rômulo Lins Alves, e 2° vice-presidente, Talita Cunegundes Fernandes da Silva.

Com a Chapa única intitulada “Equilíbrio e Equidade”, a nova diretoria foi eleita com 132 votos de 140 associados que participaram da votação, com 07 votos brancos e 01 voto nulo.

Sobre o presidente reeleito:

Natural de Salvador (BA), o promotor Luis Fausto Valois ingressou no Ministério Público de Sergipe em 1998. Em sua trajetória pelo MPSE, o promotor já passou pelas promotorias de justiça de Arauá, Ribeirópolis e Estância. Em Nossa Senhora do Socorro atuou por mais de 15 anos.

O promotor que atualmente responde pela 1ª Promotoria de Justiça da Curadoria da Infância e da Adolescência de Aracaju, também é coordenador de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (Copier) do Ministério Público de Sergipe. Na Associação Sergipana do Ministério Público, antes de suceder o Promotor de Justiça João Rodrigues Neto na presidência, Valois atuou como diretor cultural da entidade.

Confira o nome dos membros que fazem parte da nova diretoria da ASMP:

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDENTE: Luis Fausto Dias de Valois Santos

1º VICE-PRESIDENTE: Rômulo Lins Alves

2ª VICE-PRESIDENTE: Talita Cunegundes Fernandes da Silva

1º SECRETÁRIO: Sandro Luiz da Costa

2ª SECRETÁRIA: Aldeleine Melhor Barbosa

1ª TESOUREIRA: Juliana Checcucci Carballal

2ª TESOUREIRA: Karla Christiany Cruz Leite de Carvalho

DIRETOR DOS APOSENTADOS: Alonso Gomes Campos Filho

1º SUPLENTE DE DIRETOR DOS APOSENTADOS: Enid Santos de Oliveira

2º SUPLENTE DE DIRETOR DOS APOSENTADOS: Carlos Cezar Souza Soares

CONSELHO FISCAL:

1- Ana Christina Souza Brandi

2- Rivaldo Frias dos Santos Júnior

3- Gilton Feitosa Conceição

SUPLENTES

1- Antonio Teles Leite Neto

2- Amilton Neves Brito Filho

3- Alessandra Pedral de Santana Suzart

DIRETORIAS SETORIAIS:

DIRETORIA DE DEFESA DE PRERROGATIVAS: Sandro Luiz Costa

DIRETORIA ADMINISTRATIVA: Cibelle Machado de Souza Enomoto

DIRETORIA CULTURAL: Gláucia Queiroz de Morais

DIRETORIA DE ESPORTES: Isabel Christina Prazeres Rodrigues

DIRETORIA JURÍDICA: Anderson Viana Souza

DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: Fabio Viegas Mendonça de Araújo

DIRETORIA SOCIAL: Rômulo Lins Alves

DIRETORIA DA MULHER: Adélia Moreira Pessoa

DIRETORIA DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO: Gabriel Paraizo Dantas Braz

Texto e foto Márcia Mello