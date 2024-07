Luiz apresenta diretrizes que vão compor as propostas para sua gestão

Uma interação através de uma emissora de rádio que se transformou numa verdadeira audiência pública, e onde o pré-candidato a prefeito Luiz Roberto teve a oportunidade de expor diretrizes que irão nortear seu planejamento de gestão. Assim pode ser definida a entrevista concedida na manhã desta segunda-feira, 15, na Radio Jornal, ao radialista Paulo Roberto e a Rejane Agnes, durante o programa “Audiência Popular”, veiculado das 13 às 14h, de segunda a sexta.

Luiz explicou a sua motivação em disputar um cargo eletivo, mesmo já sendo aposentado como servidor federal com mais de quatro décadas de atuação em várias áreas, além de explanar sobre diversas linhas prioritárias de atuação para a sua gestão, caso seja o eleito pela população. “Como atuei sete anos como gestor da Emsurb, tenho o exato diagnóstico do quanto é importante aperfeiçoar o ordenamento urbano para criar e estimular oportunidades de negócio. Essa será uma clara meta de gestão, com impacto direto na geração de emprego e renda”, aponta.

A partir da licitação, já em curso, e da atuação conjunta do Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana, Luiz acredita que haverá um notável impacto no transporte público, beneficiando os usuários de Aracaju e dos municípios adjacentes. “Essa é uma prioridade onde vamos, sobretudo, aferir a opinião dos usuários. As novas formas de gestão apontam, cada vez mais, para o protagonismo do cidadão, que é quem utiliza os serviços”.

Obras e Desenvolvimento

Outro eixo apresentado referiu-se aos mecanismos de captação de recursos para promoção de obras que induzam ao desenvolvimento. “Além do impacto direto na geração de emprego e renda, obras bem planejadas geram desenvolvimento e a transformação social a médio e longo prazo. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, por exemplo, antes de financiar uma obra, avalia criteriosamente o grau de desenvolvimento que ela promoverá. Nas gestões do nosso grupo, temos um elevado índice de projetos aprovados por instituições internacionais justamente por isso. Será outra vertente muito importante da nossa administração”, explicou Luiz.

Saúde, com a ampliação da capacidade das unidades de pronto atendimento, Nestor Piva e Fernando Franco, bem como o fortalecimento do efetivo e da ação do Programa de Saúde da Família (PSF), e a Educação, com o investimento em tecnologia, estrutura das unidades e valorização profissional, também estiveram no foco das questões abordadas, fruto do questionamento das dezenas de ouvintes que participaram enviando perguntas, sugestões e dúvidas.

Concluindo a entrevista, Luiz abordou a melhoria progressiva da estrutura da Guarda Municipal de Aracaju, que já tem um novo plano de carreira, além da atenção específica à situação que se refere aos guardas auxiliares e aos fundadores, bem como do aprofundamento dos estudos para definição de uma ação específica para o reordenamento e revitalização do Centro da capital, identificando os melhores locais para impulsionar a moradia e a atividade comercial. “Fico muito grato em ter essa oportunidade de dialogar com a população, a partir da audiência da Jornal, revelando nossos objetivos para o futuro de Aracaju”, concluiu.

Foto assessoria

Por Hugo Brandão