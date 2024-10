Luiz e Fabiano promovem grande Caminhada da Vitória e carreata

Entusiasmo e energia positiva marcaram a grande caminhada da vitória promovida pelos candidatos à prefeitura da capital, Luiz Roberto e Fabiano Oliveira. Milhares de pessoas percorreram um trajeto que foi da igreja do Espírito Santo, no bairro Santo Antônio, até a praça Fausto Cardoso, no Centro comercial da capital. A perspectiva de um futuro melhor, com Aracaju avançando cada vez mais, deu o tom de mais esse evento marcante de uma campanha propositiva, sincronizada com a realidade e protagonizada pelos candidatos mais preparados.

“É mais um momento histórico quando Aracaju está dando a resposta sobre o que quer para o seu futuro. Os cidadãos manifestando a sua vontade democrática, sinalizada nas pesquisas, comprovando que entenderam o que está em jogo. Os rumos de uma capital que é referência em gestão eficiente, e que ainda tem muito a conquistar. Vamos com fé. O segundo turno nos aguarda”, reiterou o candidato Luiz Roberto, ao lado do governador Fábio Mitidieri, do prefeito Edvaldo Nogueira, do senador Laércio Oliveira, da primeira dama do estado, Érica Mitidieri, e da deputada federal Katarina Feitoza, dentre outros correligionários e apoiadores.

Vibrações Positivas

Enfatizando o jargão que sempre utilizou na sua atuação como comunicador, o candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, ressaltou a sensação retratada pelas pessoas que participavam do ato, referindo-se à onda de vibrações positivas presente no evento. “Com respeito, carinho e humildade realizamos essa campanha, percorremos os bairros de Aracaju, mostrando propostas e pedindo voto, e realizamos mais um ato lindo como esse, onde a energia das vibrações positivas contagia a todos. Paz, amor no coração e um desejo de assegurar uma Aracaju cada vez melhor para os nossos filhos e netos é o que nos move com responsabilidade, um conjunto notável de serviços prestados e as melhores propostas”, descreveu Fabiano.

Carreata

Já no início da noite, toda a comitiva participou de uma mini carreata que percorreu as ruas do conjunto Augusto Franco, um dos mais populosos da capital, saudando a população, agradecendo pelo carinho e enfatizando os compromissos com a melhoria da qualidade de vida na localidade. “Aqui, essas mulheres e homens tem história e propósito de vida em relação à Aracaju e os aracajuanos. São pessoas comprometidas, competentes e responsáveis, que vão dar o seu melhor para Aracaju avançar ainda mais como uma cidade humana, justa e acolhedora a quem nos visita ou quem aqui decide viver. Esse é um compromisso que assumimos diante de todos vocês. No próximo domingo, dia 6, é esse destino que estará em nossas mãos. Vamos com fé”, destacou Luiz Roberto.

Agenda

Para este sábado, 05, a agenda dos candidatos prevê uma visita ao Mercado Central e ao comércio da rua José do Prado Franco até o calçadão da João Pessoa, das 8h às 10h. Já a tarde, ocorre a Grande Carreata da Vitória, cuja concentração será na avenida Euclides Figueiredo, nas imediações do Porto Dantas.

Fonte e foto assessoria