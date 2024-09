Luiz e Fabiano recebem carta aberta do Conselho de Arquitetura

Na manhã desta segunda-feira, 30, os candidatos a prefeito, Luiz Roberto, e a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, participaram de um evento promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE), que entregou uma carta aberta aos candidatos denominada “Pacto pela Sustentabilidade dos Municípios e Qualidade de Vida Urbana” que versa sobre medidas técnicas correlatas ao contexto de mudanças climáticas e os desafios apresentados aos novos gestores que assumirão em 2025.

“Nós, arquitetos, pensamos a cidade e os seus desafios. Visamos estabelecer um pacto pela sustentabilidade, oferecendo à sociedade informação com base técnica para acompanhar o desenvolvimento urbano, obedecendo aos princípios de planejamento urbano e ambiental”, descreveu a presidente do CAU/SE, Karinne Almeida, ao apresentar dados correlatos a Aracaju.

Colaboração

O candidato Luiz Roberto destacou a relevância da iniciativa como um contributo decisivo para a gestão municipal elencar prioridades. “É extremamente relevante esse olhar técnico e as observações levantadas pelo CAU para orientar algumas ações da administração municipal. Esse processo interativo fortalece a iniciativa de permitir, cada vez mais, a participação dos segmentos da sociedade nas diretrizes de desenvolvimento urbano”, destacou Luiz.

O candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, destacou que, como vereador e membro da mesa diretora da Câmara Municipal, sempre buscou colaborar com as pautas levantadas pelos arquitetos. “Toda vez que solicitado, construímos uma pauta e permitimos a inserção nas sessões da Câmara de Vereadores, que está à disposição, até 31 de dezembro. Se chegarmos à administração municipal, a partir de 2025, vocês terão todo o espaço necessário para levar para a sociedade, discutir e debater os temas que envolvem Arquitetura e Urbanismo”, relatou Fabiano.

Agenda

