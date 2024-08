Luiz Fonseca celebra aumento de criação de empregos em Sergipe

Em ‘Questão de Ordem’, o deputado Luiz Fonseca (PP) usou o grande expediente para celebrar o resultado de uma pesquisa realizada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados mostram que, em junho deste ano, foram criados 1821 novos postos de trabalho formal em Sergipe.

O estudo diz ainda que, no acumulado do primeiro semestre, o estado criou 4921 empregos formais, enquanto no mesmo período de 2023, foram 2070 novos postos. Desta forma, o aumento foi de 137,73%.

“Esses dados do Caged confirmam que as políticas públicas de geração de emprego e renda estabelecidas pelo Governo Fábio Mitidieri, têm surtido efeito positivo para os sergipanos”, afirmou o parlamentar.

As declarações ocorreram durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira