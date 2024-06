Luiz Fonseca comemora ordem de serviços em povoados de Boquim

Na manhã desta terça-feira (11), o deputado Luiz Fonseca (PP) utilizou a Tribuna do Poder Legislativo para registrar que o governador Fábio Mitidieri (PSD) esteve em Boquim, neste último sábado (8) e assinou ordem de serviço para pavimentação de povoados.

“Todas às vezes que o governador vai ao município de Boquim, nossa terra natal, minha e do governador, ele leva boas notícias. São obras e serviços que beneficiam a população boquinhense. Ele ainda cria expectativas, de que teremos muito mais. Desta vez ele beneficiou os povoados Cabeça Dantas e Jaboticaba. Serão 5.400 m² de pavimentação em paralelepípedo no povoado Cabeça Dantas, e 1.320 m² de pavimentação granítica no Povoado Jaboticaba”, comemorou o parlamentar.

Abastecimento

O município também contou com a aquisição de duas bombas submersas com painel de comando, que atenderão o abastecimento de água nas comunidades da Colônia Boquim e povoado Mangue Grande. Totalizando um investimento total de R$ 1.031.120,00.

Ao final da exposição da Tribuna o deputado Luiz Fonseca destacou que esteve conferindo as festividades juninas da capital sergipana, na orla de Atalaia. “Pude ver a satisfação do povo sergipano em viver esse momento de festa e alegria que a festa junina traz. O São João é tradição nordestina, e o Governo criou uma das melhores estruturas das capitas do Nordeste para festejar a época junina”, declarou.

