Luiz Fonseca destaca 32ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’

Durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta quinta-feira (8), o deputado Luiz Fonseca (PP) destacou 32ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’ que ocorrerá nesta sexta-feira em Canindé de São Francisco.

“A iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), leva mais de 160 serviços essenciais, a exemplo da emissão de documentos, consultas e exames e orientação jurídica, entre outros. A expectativa com esta edição é que seja alcançado o número de 150 mil atendimentos aos sergipanos”, falou o deputado Luiz Fonseca.

A prestação de serviços estará concentrada no entorno do Centro de Excelência Dom Juvêncio de Brito e na sede da prefeitura, no centro da cidade, a partir das 8h.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos