Luiz Fonseca destaca abertura de novos leitos pediátricos na Rede Hospitalar

Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta quinta-feira (20), o deputado Luiz Fonseca (PP) destacou a abertura de novos leitos pediátricos na Rede Hospitalar. Ao todo, o Governo de Sergipe entregou mais 11 leitos no Hospital da Criança, em Aracaju, sendo oito de enfermaria, dois semicríticos e um isolamento.

“A ampliação de leitos integra o plano de contingência elaborado pela gestão do Secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, com o objetivo de combater as síndromes gripais sazonais que acometem especialmente as crianças”, salientou o deputado Luiz Fonseca.

Ainda de acordo com o parlamentar, os leitos pediátricos da rede hospitalar de Sergipe foram ampliados em 42%, saindo de 238 leitos para os atuais 338. A previsão é que, para os próximos dias, a rede de saúde conte com mais dez leitos de enfermaria no Hospital Regional Regional de Estância e outros seis no Hospital Regional de Socorro.

“Também foram entregues leitos para a população em geral, sendo seis na Ala Vermelha Huse; 25 no Hospital e Maternidade Santa Isabel; dez no Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro; um no Hospital Regional de Itabaiana; um no Hospital Regional de Glória; cinco leitos semicríticos no Hospital Universitário de Lagarto e dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Universitário de Aracaju”, destacou o deputado Luiz Fonseca.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos