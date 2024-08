Luiz Fonseca destaca entrega de kits de viagem a intercambistas

O deputado Luiz Fonseca (PP) parabenizou, nesta terça-feira (13), o Governo Estadual e a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura por entregar kits do programa Sergipe no Mundo. Os contemplados são 49 estudantes, entre 14 e 17 anos de idade, que passarão um mês em intercâmbio em países de língua inglesa e espanhola.

“Todos os alunos contemplados receberam um kit contendo o ‘Roteiro da Viagem’, ‘Manual do Intercambista’, um tablet para suporte na viagem, uma camiseta e duas etiquetas de bagagem, mala de 23kg, mochila e ajuda de custo no valor de mil dólares ou euros. O programa Sergipe no Mundo é fruto de investimento total do Governo do Estado na ordem de mais de R$ 4,3 milhões.

As declarações ocorreram em pedido de ‘Questão de Ordem’, durante o grande expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

