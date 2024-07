Luiz Fonseca destaca nota de esclarecimento da PM/SE sobre atuação em Capela

Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe ( Alese) nesta terça-feira (2), o deputado Luiz Fonseca (PP) destacou a nota de esclarecimento da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PM/SE) sobre supostos casos de agressões cometido por agentes. O momento ocorreu durante a realização da Festa do Mastro em Capela, no último fim de semana. Os vídeos foram gravados e publicados nas redes sociais.

“Os vídeos serão cuidadosamente analisados. Constatando-se que as ações questionadas foram praticadas por policiais, estes serão identificados e submetidos a legislação pertinente para devida correção de atitudes”, explicou o deputado Luiz Fonseca.

De acordo com Luiz Fonseca, a Corporação ofertou segurança pública durante os mais de trinta dias de celebração aos Santos Juninos sem intercorrências.

“Lamentavelmente no último dia dos festejos em Capela, um vídeo circula exibindo atitudes equivocadas e inadequadas aos protocolos institucionais. A corporação tem investido constantemente em capacitação e ante a proximidade dos festejos juninos proporcionou para toda tropa Curso de Patrulhamento em Eventos Artísticos, culturais e religiosos. A Polícia Militar de Sergipe enviará esforços para que os procedimentos operacionais padrão sejam rigorosamente aplicados e fatos desta natureza não aconteçam. Reafirmamos nosso integral compromisso com a integridade física , patrimonial e bem-estar de todos os sergipanos”, finalizou o deputado Luiz Fonseca.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos