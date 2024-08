Luiz Fonseca destaca visita do governador ao município de Boquim

Durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) desta terça-feira (27), o deputado Luiz Fonseca (PP) registrou a visita do governador Fábio Mitidieri (PSD) ao município de Boquim na última semana. Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo assinou ordens de serviços de obras estruturantes.

“Os povoados Muriçoca, Boa Vista e o conjunto habitacional Dalito Oliveira serão contemplados pelos serviços. Ainda lá em Boquim, o governador visitou algumas obras já em andamento”, ressaltou o parlamentar Luiz Fonseca.

Ainda de acordo com o deputado Luiz Fonseca, o governador participou no último domingo(25) da cavalgada da União, também no município. “O governador tem interesse em resgatar a tradicional festa da Laranja. Além de estimular a cultura sergipana, a festividade tem como objetivo debater a importância da citricultura como grande potencial econômico do estado”, finalizou o deputado Luiz Fonseca.

Foto: Jadilson Simõe

Por Junior Matos