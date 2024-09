Luiz Fonseca elogia entrega de Medalha do Mérito a ex-prefeito

Na manhã desta terça-feira (17), o deputado Luiz Fonseca (PP) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para elogiar a Sessão Especial de outorga da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar ao engenheiro José Trindade (in-memoriam), ex-prefeito de Boquim. A proposta foi aprovada pelos deputados e deputadas estaduais, em 2006, e teve como autor o então parlamentar Jorge Araújo.

O homenageado nasceu na cidade sergipana de Boquim, tendo atuado em atividades de pesquisa em fruticultura com foco na citricultura, tendo sido reconhecido em vida pelo trabalho realizado.

“O engenheiro José Trindade era um grande estudioso da fruticultura, em especial, da citricultura. Era uma referência a nível internacional na área. Através da produção da laranja e outras frutas cítricas ele ajudou a impulsionar o ICMS e a economia em nosso estado”, destacou o deputado Luiz Fonseca (PP).

José Trindade se tornou uma referência também para as futuras gerações, com a Medalha Mérito Citrícola José Trindade, criada após sua morte, ocorrida aos 72 anos de idade, no ano de 2012.

Boquim

Ainda durante o pronunciamento, Luiz Fonseca destacou a visita do Governador Fábio Mitidieri ao município de Boquim na semana passada. Na oportunidade, houve a assinatura de ordens de serviço para a realização pavimentação asfáltica em bairros, conjuntos habitacionais e povoados.

Foto: Joel Luiz/ Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos