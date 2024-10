Luiz Fonseca ressalta retomada do programa “Sergipe é Aqui”

Durante a sessão plenária desta terça-feira (29) da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o deputado Luiz Fonseca (PP) ressaltou a retomada do programa “Sergipe é Aqui”, do Poder Executivo. Desta vez, a cidade de Pedrinhas será a contemplada. O evento acontece na quarta-feira (30).

“O evento foi retomado após uma pausa devido o período eleitoral, vai contar com a presença do governador Fábio Mitidieri e sua equipe. O programa visa humanizar o atendimento e aproximar a população da gestão pública, oferecendo mais de 160 serviços de cidadania”, declarou o deputado Luiz Fonseca.

As atividades ocorrerão no Centro de Excelência Doutor Jessé Fontes e na sede da administração local, incluindo a emissão de documentos, exames médicos e odontológicos e orientações jurídicas. “A iniciativa busca levar serviços que normalmente estão disponíveis apenas na capital para a população local”, finalizou o deputado Luiz Fonseca.

Foto- Jadilson Simões

Por Junior Matos