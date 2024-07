Luiz Roberto participa de reunião com servidores filiados ao Seame

Na manhã desta sexta-feira ,12, o pré-candidato Luiz Roberto participou de uma reunião promovida no Sindicato dos Empregados na Administração Indireta do Município de Aracaju (Seame), onde dialogou sobre as principais pautas destes servidores que atuam nas empresas municipais, principalmente Emsurb e Emurb. “Sempre mantive um relacionamento respeitoso e produtivo com as entidades sindicais, até porque integrei e até advoguei para o movimento sindical anos atrás”, lembrou Luiz.

Entre os temas debatidos estiveram as melhorias nas condições de trabalho e a evolução da carreira destes servidores, que se encontrava travada. “Nós desenvolvemos um planejamento que transformou a função de “gari” em agente de atividades operacionais, uma conquista histórica, oferecendo a evolução para as classificações 1, 2 e 3, que representam ganhos salariais, além de incluir a oferta do café da manhã, auxílio-creche e tratamento de saúde, dentre outras evoluções”, explicou o pré-candidato.

Luiz Roberto também lembrou que, graças à política de valorização implementada pela atual gestão, os servidores municipais, incluindo os vinculados à administração indireta, como eles, receberão o reajuste anunciado de 4% retroativo ao mês de abril. “Sabemos que ainda há muito a avançar nos desafios de oferecer cada vez mais os serviços à sociedade. A valorização de vocês, os servidores, é um compromisso que vamos continuar cumprindo”, destacou Luiz.

A presidente do Seame, Noêmia Leite, lembrou que Luiz foi o gestor que mais frequentou o sindicato nos últimos anos, sempre atendendo, na medida do possível, os pleitos apresentados. “Nós sempre tivemos em Luiz uma visão acolhedora. Sempre nos recebeu bem e, quando solicitávamos, ele vinha aqui e explicava as situações afirmando o que era possível, naquele momento, ou o que só poderia ser tratado depois. Sempre nos sentimos, como servidores, muito respeitados por ele. E temos muita gratidão por isso”, afirmou a presidente.

Por Hugo Sídney Brandão