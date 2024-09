Luiz Roberto abre mais de 5 pontos sobre Yandra e consolida vaga no 2º turno em Aracaju

A vereadora Emília Corrêa (PL) lidera a disputa pela prefeitura de Aracaju com 39,3% das intenções de voto, segundo a pesquisa Futura Inteligência, encomendada pela 100% Cidades e divulgada em 18 de setembro de 2024. A grande novidade, porém, é a consolidação de Luiz Roberto (PDT) na segunda posição, com 18,4%, abrindo mais de 5 pontos de vantagem sobre Yandra (União Brasil), que tem 13,1%. Esse avanço coloca Luiz Roberto com uma vantagem estratégica, consolidando-o como o principal adversário de Emília no segundo turno.

A deputada federal Yandra, apesar de ter 13,1%, já não consegue mais acompanhar o crescimento de Luiz Roberto. A pesquisa, que ouviu 600 eleitores entre os dias 12 e 16 de setembro, destaca ainda que, pela margem de erro de 4 pontos percentuais, o pedetista e a candidata do União Brasil estavam tecnicamente empatados, mas a tendência agora favorece Luiz Roberto.

Entre os demais candidatos, Delegada Danielle (MDB) aparece com 8%, Candisse Carvalho (PT) com 6%, e Niully Campos (PSOL) com 2,6%. Felipe Vilanova de Góis Andrade (PCO) e Zé Paulo (NOVO) pontuaram 0,2% cada. Nulos e indecisos somam 3,5% e 8,7%, respectivamente.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-01793/2024 e foi realizada por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador (CATI). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Por. Nélio Miguel Jr