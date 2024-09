Luiz Roberto apresenta propostas na sabatina da OAB de Sergipe

Objetividade, precisão e detalhamento técnico evidenciaram que o candidato Luiz Roberto é o que possui as propostas sintonizadas com os desafios que Aracaju, como uma cidade em desenvolvimento, apresenta para administração municipal. A demonstração ocorreu durante a sabatina, promovida pela seccional sergipana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SE), com as candidaturas postulantes à Prefeitura de Aracaju nas eleições 2024. O evento ocorreu no auditório da Caixa de Assistência dos Advogados (CAASE), no bairro São José.

A ideia era expor as candidatas e candidatos a questões envolvendo saúde, educação, mobilidade, sustentabilidade, desenvolvimento, dentre outras, ouvindo dos candidatos suas propostas e projetos para as temáticas propostas. Comprovando que efetivamente é o candidato mais preparado, Luiz Roberto não apenas apresentou propostas, como mostrou a clara compreensão dos fatores que geram os desafios a serem enfrentados, a exemplo da saúde, onde mostrou que seu plano de governo foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos atuais problemas encontrados.

“Fizemos um verdadeiro raio-x da gestão, avaliando seus pontos positivos e negativos, onde há boa resolutividade e onde ainda há carências operacionais, a exemplo da saúde, onde vamos redimensionar a capacidade de atendimento das unidades básicas, aparelhando algumas com leitos de estabilização com equipamentos e pessoal especializado, a partir de um concurso público para diversas áreas da saúde, diminuindo a pressão sobre os hospitais da zona Norte e zona Sul, que focarão em situações mais graves”, descreveu.

O candidato também explicou que pretende ampliar a capacidade operacional do Centro de Especialidades (Cemar) e criar um Centro Especializado em Diagnóstico por Imagem, reduzindo a espera por consultas e exames especializados. “Também vamos criar um Centro Materno-infantil, em anexo à Maternidade Lourdes Nogueira e um Centro Especializado em Neurodivergentes, com toda uma estrutura obedecendo aos conceitos da Neuroarquitetura”, explicou.

Na educação, o candidato versou sobre a edificação de novas unidades de educação infantil, creches e o adensamento tecnológico necessário à contínua evolução das práticas de ensino, avançando na evolução que tem sido uma marca na atual gestão. “Vamos continuar executando um plano de recuperação, reforma e readequação das unidades escolares, oferecendo cada vez mais conforto aos alunos, com salas climatizadas, material escolar, merenda e profissionais de ensino capacitados e motivados a oferecer o melhor, recompondo o quadro de professores com a contratação dos 425 novos profissionais já previstos no novo concurso lançado”, argumentou.

Para transporte público e mobilidade urbana, o candidato lembrou que a licitação já em curso, aliado à nova lógica de funcionamento, a partir do Consórcio Metropolitano, redimensiona a execução dos serviços de transporte e as possibilidades de supervisão de todo o funcionamento do sistema, assim como pretende investir na manutenção e ampliação de ciclovias e, a partir da dragagem do rio Poxim, aprofundar os estudos para implantação do transporte fluvial. “Com a licitação e os novos contratos, a gestão terá como aperfeiçoar os mecanismos de supervisão da operação, assegurando a qualidade do serviço oferecido à população. Bem como, no gerenciamento de trânsito, vamos implantar o Centro de Controle Operacional operando a sinalização e monitorando as principais vias e confluências, bem como as regiões de maior ocorrência de acidentes e delitos, sob a supervisão da Guarda Municipal e da SMTT, monitorando o fluxo de trânsito a situação de segurança pública, a partir da criação da nova Secretaria de Proteção Civil”, explicou.

A solidez e pertinência das propostas apresentadas aos advogados sergipanos argumentou em favor dos resultados que vem sendo obtidos nas mais variadas pesquisas de opinião onde, em todos os cenários, a candidatura de Luiz Roberto e Fabiano Oliveira é a que mais cresce. “Peço não só aos advogados que aqui assistem, como também ao público que nos acompanha via plataformas virtuais que pesquisem nossas propostas no nosso plano de governo que está à disposição no nosso instagram @luizrobertopdt. Confiram, analisem, avaliem o passado e as realizações de cada um dos candidatos”, concluiu Luiz Roberto.

