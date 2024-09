Luiz Roberto assina carta-compromisso com Sindicato dos Professores de Aracaju

Perspectivas similares que consolidam a construção de um relacionamento produtivo e respeitoso. Essa é a constatação após o encontro onde o candidato a prefeito da capital, Luiz Roberto, acompanhado do seu candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, assinaram uma carta-compromisso com o Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju – Sindipema, onde constavam pautas e o direcionamento de políticas públicas de interesse da categoria. O encontro ocorreu no final da tarde desta quarta-feira, 25, na sede do sindicato, no bairro Siqueira Campos.

“Foi muito fácil construir esse acordo, já que muitas das reivindicações da categoria constavam no nosso plano de governo. Prova que a avaliação que fizemos da gestão para a construção do nosso plano estava sintonizada com os principais anseios destes profissionais que exercem um notável papel de relevância social, com o devido reconhecimento pelo conjunto da sociedade. Temos um ideal em comum que é a evolução da educação assegurando um futuro promissor para os nossos jovens”, destacou Luiz, ao assinar a carta do Sindipema.

Entre os principais tópicos do documento estão a manutenção da gestão democrática e participativa, o fortalecimento do ensino integral o compromisso com o plano municipal de educação, o fortalecimento do programa EJA, para o qual o programa de governo de Luiz dimensionou o pagamento de uma bolsa, além da educação inclusiva, atendendo à crescente demanda social direcionada aos neurodivergentes, a abordagem de temas específicos dos aposentados e a realização de concurso público. “É gratificante perceber que estamos no rumo certo, construindo relacionamentos produtivos com entidades representativas das categorias e apresentando um plano de governo sintonizado com as reais necessidades da população, sobretudo, num tema tão importante como é a educação. Ela é a ferramenta para a transformação da sociedade e construção de perspectivas para nossa juventude”, afirmou o candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira.

O presidente do Sindipema, Obanshe D’Acelino, explicou que essa ação foi realizada com os demais candidatos sempre no intuito de buscar alinhar os propósitos para uma futura gestão assegurar o compromisso e a qualidade da educação pública municipal. “Em muitas situações, nos encontros anteriores com Luiz, percebemos que havia pontos de alinhamento que convergiam para objetivos comuns. Nosso papel é buscar construir uma relação sólida com quem quer que venha assumir a Prefeitura de Aracaju”, concluiu.

Participaram do ato, dirigentes do Sindipema, representantes dos estudantes da rede municipal, filiados ao sindicato e o coordenador do plano de governo, Wilson Amaral.

Agenda

O candidato Luiz Roberto cumpriu agenda nesta quarta-feira, 25, iniciando com uma entrevista na Jornal FM, onde falou sobre temas como saúde, educação e mobilidade urbana. Na sequência participou de reuniões com representantes de pacientes diabéticos e deficientes, onde também firmou compromissos. Logo após a reunião no Sindipema, participou de uma carreata no conjunto José Eduardo Dutra, e no loteamento Goré, no Porto Dantas.

Fonte e foto assessoria