Luiz Roberto assina compromisso com artistas e cumpre agenda

Dialogar com a sociedade através dos meios de comunicação e levar as iniciativas que visam alavancar o progresso de Aracaju rumo ao futuro. Essa tem sido a missão cumprida pelo candidato a prefeito da capital, Luiz Roberto, no ciclo de entrevistas e ações na campanha do segundo turno. Nesta terça, 15, o primeiro compromisso, às 7h, foi na tradicional Cultura FM, ao lado de um dos decanos da comunicação sergipana, Jairo Alves de Almeida.

Na entrevista, o candidato versou sobre as iniciativas prioritárias no seu governo à frente da municipalidade, caso seja eleito, destacando os projetos para saúde, educação, infraestrutura, mobilidade, dentre outros tópicos relevantes que constam no seu programa de governo. Na sequência, após o meio-dia, concedeu entrevista ao comunicador Carlos Batalha, na Liberdade FM, onde abordou também questões relativas a uma eventual gestão sua, além de tópicos específicos da política partidária, destacando o grande número de adesões que vem somando nos últimos dias.

Classe Artística

Já às 15h, recebeu uma comissão de representantes da classe artística, onde assinou uma carta-compromisso com o segmento, constando, dentre outros itens, da revisão do Plano Municipal de Cultura, da criação do Fundo Municipal de Cultura, a partir da repartição de tributos já recolhidos do segmento, da criação de uma escola técnica e de um centro cultural na região central da cidade, a formatação de uma residência artística nos equipamentos culturais do município, além da execução da chamada “Lei Clemilda”, que prevê 70% das programações artísticas em eventos municipais com artistas locais nas manifestações juninas.

“Estou assinando o que eu posso efetivamente cumprir. Todos aqui sabem do meu compromisso com a classe artística que sempre busquei priorizar em diversas programas. Eu sou um defensor do trabalho de todos vocês e vocês sabem que poderão contar conosco”, disse Luiz, ao lado do candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, do vereador Elber Batalha, e do produtor cultural, cantor e compositor Neu Fontes, que foi o porta-voz dos artistas.

Já às 19h, o candidato participou do ciclo de entrevistas proposto pela TV Sergipe, onde falou sobre a revitalização do Centro comercial, plano diretor, reorganização e ampliação das feiras livres na capital, mobilidade, com a perspectiva de ampliar e interligar a rede de ciclovias e, a partir da dragagem do rio Poxim, adiantar os estudos para o modal de transporte fluvial, oferecendo mais uma opção para a população e visitantes na capital.

Luiz também falou sobre as adequações às mudanças climáticas com uma secretaria específica dedicada ao tema, bem como na iniciativa de transformar Aracaju na “Capital Nacional do Esporte”, atraindo eventos esportivos e estimulando as federações e associações locais no estímulo à difusão esportiva e realização de eventos. “Temos uma cidade linda e acolhedora que já está no calendário de diversos eventos esportivos nacionais e vamos avançar cada vez mais no estímulo à prática esportiva, que beneficia a saúde e a qualidade de vida da nossa população”, descreveu.

A última atividade da noite foi a realização de uma mini-carreata que percorreu as ruas dos bairros América, Novo Paraíso e conjunto Tiradentes.

Fonte e foto assessoria