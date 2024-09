Luiz Roberto cumpre concorrida agenda com visitas e apresentações nesta quinta

Um dia com extensa agenda, muitos contatos e interação com importantes instituições da sociedade aracajuana. Assim foi esta quinta-feira, 12, na agenda do candidato a prefeito Luiz Roberto, que visitou comerciantes, realizou apresentações do seu plano de governo e ainda uma caminhada no corpo a corpo com a população do conjunto Castelo Branco, no bairro Ponto Novo, à noite.

Os compromissos iniciaram com uma visita, articulada pelo deputado estadual Luciano Bispo, a diversos comerciantes originários de Itabaiana e que capitaneiam seus empreendimentos em Aracaju. “Todos os bairros de Aracaju tem uma “mercearia Itabaiana”. Esses empreendedores, de diversas cidades do agreste hoje são cidadãos aracajuanos, aqui desenvolvem seus negócios, geram empregos e pagam tributos, contribuindo decisivamente para a economia da cidade. Por isso, a partir da iniciativa do deputado Luciano, visitamos as mercearias, padarias, restaurantes, lanchonetes, supermercados, madeireiras, dentre outros estabelecimentos desses comerciantes que são referência”, argumentou o candidato, ao explicar que o incentivo à estas atividades integra o seu plano de governo.

Interação

No início da tarde, Luiz Roberto atendeu a um convite da Associação dos Procuradores do Município de Aracaju (APMAJU), para expor seu programa de governo e dialogar sobre os interesses da categoria. “A convite dos procuradores, viemos aqui expor nossas diretrizes e dialogar sobre pautas como a modernização tecnológica da nossa procuradoria e a restruturação de carreira que eles pleiteiam. Foi uma conversa muito boa e, caso eu seja eleito, vamos buscar dialogar cada vez mais com essa instituição fundamental para os interesses da municipalidade”, explicou.

Na sequência, o candidato atendeu a um convite da Associação dos Dirigentes das Empresas da Indústria Imobiliária em Sergipe (Ademi-SE), quando versou sobre uma pauta proposta pela instituição contendo itens como revisão do plano diretor, programas de habitação e revitalização do Centro histórico e da orla da Atalaia. “Elencamos as propostas que constam no nosso programa de governo que foi devidamente registrado, explicando que a questão do plano diretor ainda depende de decisão judicial, visto que a questão está sob análise da Justiça Federal. Explicamos o estudo que está sendo feito para a escolha do melhor projeto para revitalizar o Centro, coletando experiências nacionais e internacionais, além de apresentar nossas propostas de reordenamento urbanístico para a orla da Atalaia, buscando dinamizar a atividade turística e gerar emprego e renda”, sintetizou o candidato.

Agenda

Já à noite, o candidato realizou uma caminhada pelas ruas do conjunto Castelo Branco, a partir da praça da caixa d’agua, percorrendo as ruas que não foram visitadas na última segunda-feira, 9, quando uma forte chuva suspendeu a programação. Paralelamente, outras agendas eram cumpridas pelo candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, pelo governador Fábio Mitidieri e pelo movimento “Avança com Elas” em diversas localidades da capital.

