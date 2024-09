Luiz Roberto cumpriu concorrida agenda de entrevistas e atos

Uma movimentada agenda contendo com entrevistas, participação em atos e reuniões com lideranças e correligionários. Assim foi a segunda-feira, 23, na agenda do candidato a prefeito Luiz Roberto, que iniciou antes das 6h da manhã. Após um café no mercado, o candidato seguiu para entrevista na Rio FM, com o comunicador Messias Carvalho, onde versou sobre tópicos do seu programa de governo para diversos temas, a exemplo de saúde, educação e transporte público.

Já à tarde, participou do programa especial “Aperipê nas Eleições 2024”, mediado pelo jornalista Carlos Batalha e contando com a participação dos também jornalistas Rosângela Dória e Ivaldo José. Lá, o candidato apresentou um panorama de suas prioridades para a administração municipal, como a criação de creches, ampliação da capacidade de atendimento da rede municipal de saúde, atração de investimentos e captação de recursos, bem como investimento decisivo em educação e estímulo ao esporte como salvaguarda da infância e adolescência. “Nós temos o mais abrangente a abalizado programa de governo fruto de uma análise criteriosa da gestão e mais de 200 encontros com as comunidades nos 48 bairros da capital”, assegura Luiz Roberto.

Cultura e Turismo

Após uma rápida passagem num evento de apoio promovido pelo vereador Joaquim da Janelinha e pelo ex-deputado e ex-vereador Robson Viana, no bairro São José, o candidato Luiz Roberto seguiu para um grande encontro com os representantes dos segmentos da Cultura e do Turismo onde, ao lado do governador Fábio Mitidieri, do prefeito Edvaldo Nogueira, da deputada Katarina Feitoza e do candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, que é empresário do segmento.

Luiz destacou a importância do momento para a definição dos destinos de Aracaju. “Há muito tempo Aracaju não via uma reunião como essa. Aqui, estão os representantes do trade turístico, a partir de suas entidades, os produtores culturais, artistas e empreendedores desses segmentos para discutir as perspectivas de futuro para Aracaju. O turismo é o nosso segundo maior gerador de empregos, só perdendo para a construção civil, é por isso que temos uma visão diferenciada sobre o potencial turístico como gerador de desenvolvimento. Nosso programa de governo prevê ações estruturantes e diversas interlocuções como a implementação plena da Lei de Incentivo Fiscal, além de ações da capacitação , desenvolvimento e fomento às organização que produzem cultura, para um novo ciclo de desenvolvimento determinante para o futuro de Aracaju”, sentenciou Luiz.

Elogios e Resultados

Já o governador Fábio Mitidieri, destacou o seu empenho em evidenciar os resultados do investimento em turismo. “Todos os segmentos viram agora, nos 60 dias de forró que mais 280 artistas sergipanos se apresentaram e já estamos promovendo um novo calendário de eventos para o final de 2024 e 2025, iniciando com o Dia das Crianças Natal, a Páscoa e os festejos juninos novamente. Me chamam de “Festidieri” e eu entendo essa critica como um elogio, já que estamos movimentando a economia, gerando trabalho e renda e atraindo cada vez mais visitantes. Com Luiz e Fabiano na prefeitura da capital, não temos dúvida que geraríamos o maior ciclo de desenvolvimento no turismo da história de Sergipe”, afirmou o governador.

Progressistas

Em seguida, a comitiva dos candidatos seguiu para o antigo Clube do Banese, onde ocorreu uma festa em prol das candidatas e candidatos a vereador pelo Progressistas (PP). “Aqui temos uma reflexão a fazer, que é relativa ao futuro de Aracaju, a cidade que deixaremos para nossos filhos e netos. Estamos num momento decisivo para apostar se investimos num futuro promissor, votando nos mais preparados, Luiz e Fabiano, ou numa aventura para ver onde é que dá. A responsabilidade é de cada um de nós, pais e mães de família em optar pelo melhor modelo, votar em que já demonstrou competência ou em quem vai administrar pela primeira vez agora? Vocês, vereadores, são corresponsáveis por essa decisão que ocorre daqui há 12 dias”, contextualizou o senador Laércio Oliveira.

Fonte e foto assessoria