LUIZ ROBERTO DESEJA “UMA GESTÃO À ALTURA DO POVO DE ARACAJU”E DIZ QUE SE TORNOU LIDERANÇA POLÍTICA

Após o resultado final da eleição em Aracaju, Luiz Roberto (PDT) conversou com jornalistas e disse ter se tornado uma liderança política. Ele recebeu 122.842 (42,54%) enquanto Emília Corrêa obteve 165.924 (57,46%) dos votos válidos, se elegendo prefeita de Aracaju. “Eu saio muito feliz, muito tranquilo dessa eleição. Nós iniciamos com 2% e eu finalizo com 42% das intenções de votos […]. Isso mostra que nós fizemos uma campanha de propostas, dentro da ética, da transparência”, disse.

Ainda durante a conversa com jornalistas, Luiz Roberto disse ainda que fez uma ligação para a prefeita eleita, porém ela não atendeu, deve estar comemorando. “Eu só posso sair muito satisfeito com o resultado e respeitar a vontade popular. O que tinha de se fazer, foi feito, agora é com o povo. E se o povo quis assim, a gente compreende, a gente respeita a decisão das urnas e vamos em frente”, afirmou.

Luiz concluiu afirmando que vai seguir com uma oposição respeitosa. “Faremos uma oposição construtiva, na medida certa, com coerência e respeito, sem prepotência e sem arrogância, pensando nos aracajuanos e nas aracajuanas. É assim que eu aprendi a fazer política no meu estado e na minha cidade”, disse.

Foto: Assessoria de Imprensa