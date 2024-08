LUIZ ROBERTO E FABIANO APRESENTAM INTERFACES DO PROGRAMA DE GOVERNO A EMPREENDEDORES DO TURISMO

Apresentar propostas e projetos, além de coletar experiências e sugestões dos empresários de uma das atividades com maior potencial de crescimento em Aracaju e em Sergipe, que é o turismo. Esse foi o objetivo de um encontro que reuniu os candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, Luiz Roberto e Fabiano Oliveira na sede do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Estado de Sergipe (Sehase), no início da noite desta terça-feira, 06.

Os candidatos Luiz Roberto e Fabiano Oliveira que, inclusive, também é empreendedor do segmento, abordaram as propostas direcionadas à dinamização das cadeias produtivas correlatas a bares, restaurantes, pousadas, hotéis e afins, a partir das propostas que versam sobre reorganização urbana, obras estruturantes, estímulo à capacitação de mão de obra, dentre outras iniciativas.

“Dialogamos sobre aspectos do turismo, das iniciativas empreendedoras, da capacitação e da infraestrutura necessária para que continuemos a receber cada vez mais turistas, aperfeiçoando nosso receptivo e potencializando as belezas e características de Aracaju tão elogiadas pelos visitantes. Foi um encontro extremamente importante e que consolida essa relação produtiva que pretendemos continuar desenvolvendo com esse importante segmento”, afirmou Luiz Roberto.

Indústria não poluente

O candidato a vice-prefeito Fabiano Oliveira fez uma analogia utilizando um jargão amplamente conhecido de que o turismo é uma “indústria que não polui” e impacta diretamente dezenas de segmentos da economia de uma cidade. “Foi uma reunião muito produtiva, onde pudemos apresentar nosso plano de governo, dialogando positivamente com um segmento que será prioridade na nossa gestão, afinal, o turismo pode proporcionar a geração de milhares de novos empregos e a circulação de renda na nossa população, valorizando o que temos de melhor”, lembrou Fabiano.

Para o presidente da Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel), Bruno Dórea, foi muito bom receber os postulantes à prefeitura para conhecer suas ideias. “Ficamos muito felizes em conhecer as propostas e perceber que eles tem um local de contemplação para a atividade turística em seu plano de governo. Foi muito bom sabermos que teremos essa porta aberta para dialogar sobre as iniciativas de interesse do segmento de bares e restaurantes”, destacou.

Para o presidente da Associação da Indústria Hoteleira (ABIH), Antônio Carlos Franco Sobrinho, foi importante constatar que os candidatos possuem pleno conhecimento do segmento turístico e do respectivo potencial de crescimento. “Essa é a primeira de outras reuniões que manteremos com o segmento para extratificar a compreensão dos principais projetos, sempre tendo em mente o crescimento do nosso setor, que é tão relevante para a economia de Sergipe e de Aracaju”, anunciou o presidente.

Estruturação

Manoel Lisboa, presidente do Sehase, destacou que Luiz Roberto é um gestor que está comprometido com a formatação de Aracaju como um destino turístico consolidado. “Ele tem projetos para que Aracaju se transforme em um pólo turístico, o que é fundamental, mostrando a devida preocupação com as questões que envolvem mobilidade, captação de eventos, adequação e preservação de áreas urbanas de interesse socioambiental e histórico, ou seja, tem uma ampla e moderna visão de gestão do turismo”, complementou.

Foto assessoria

Por Hugo Bradão