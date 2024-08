Luiz Roberto e Fabiano discutem dinamização do turismo religioso com o arcebispo da capital

Uma visita de cortesia que promoveu uma discussão estratégica sobre a intensificação do turismo religioso na capital sergipana. Essa foi a tônica do descontraído encontro ocorrido na manhã desta sexta-feira, 09, entre os candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, Luiz Roberto e Fabiano Oliveira, realizaram ao arcebispo metropolitano da capital dom Josafá Menezes da Silva.

“Realizamos essa visita ao líder da igreja católica em nossa cidade e debatemos diversas temáticas e projetos que envolvem a geração de trabalho e renda”, destacou Luiz Roberto. Um dos tópicos abordados versou sobre a intensificação da atividade turística religiosa a partir da construção do “Caminho de Santa Dulce”, obra de pavimentação que sai da paróquia Santa Dulce dos Pobres, na Zona de Expansão, até o convento do Carmo, em São Cristóvao, pelo povoado Caípe Velho.

“Esta é a maior obra em pavimentação granítica do país, ultrapassando dez quilômetros em paralelepípedo, e contará pontos de parada como mirantes, quiosques e bancos para oração. A partir dessa obra, haverá uma intensificação do turismo religioso voltado à primeira santa brasileira, cuja história está muito ligada a Sergipe”, completou Luiz Roberto, que foi o executivo responsável pelo início da obra, quando era secretário de Estado da Infraestrutura.

Frente Parlamentar

O candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira enfatizou que integra a Frente Parlamentar Católica, na Câmara Municipal, que aborda diversos temas de interesse desse segmento religioso.

“Atendemos e interagimos com todos os segmentos religiosos, sempre imbuídos do propósito de colaborar para o desenvolvimento das atividades religiosas que tem extrema importância em nossa sociedade. Discutimos com o arcebispo um leque de novas oportunidades que surgem a partir do Caminho de Santa Dulce, que poderão dar uma guinada nessa vertente turística que cresce em todo o Brasil e no mundo exaltando os propósitos de fé”, relatou Fabiano.

Após promover uma oração para abençoar a jornada dos candidatos, o arcebispo agradeceu a visita e declarou que pretende aprofundar as discussões paralelamente ao avanço da obra. “Foi muito importante obter informações estratégicas e a visão de quem conhece de turismo e desenvolvimento. À medida que a obra for evoluindo, vamos buscar novos encontros para aproveitar todo o potencial que está sendo criado”, mencionou dom Josafá.

Foto assessoria

Por Hugo Brandão