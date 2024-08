Luiz Roberto e Fabiano expõem plano de governo para o Centro na CDL

Um diálogo produtivo sobre as ações a serem desenvolvidas para promover a revitalização do Centro comercial de Aracaju, além das principais propostas que vão compor o programa de governo. Estes temas estiveram em discussão no final da manhã desta quinta-feira, 1°, durante a sabatina promovida pela CDL/Aracaju ao pré-candidato a prefeito Luiz Roberto, com a presença do pré-candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira.

A entidade representativa dos comerciantes está buscando conhecer as propostas e projetos direcionados ao Centro da capital e as diretrizes do futuro governo municipal. “Pudemos expor as principais reflexões que estão sendo desenvolvidas incluindo agentes financiadores internacionais como o BID, universidades e especialistas em desenvolvimento urbano. A ideia é expor e coletar contribuições, tanto para o programa de revitalização do Centro, quanto para o nosso plano de governo. Por isso, o nosso coordenador, Wilson Amaral, também esteve presente para ouvir as propostas apresentadas”, explicou o pré-candidato Luiz Roberto.

Ainda segundo ele, estão sendo realizados seminários, incluindo a participação de entidades representativas do comércio sergipano, onde estão sendo ouvidos especialistas que participaram de iniciativas similares em outras cidades brasileiras e outros países. “As questões encontradas no Centro de Aracaju são comuns a várias cidades do mundo. As medidas para reverter esse esvaziamento dos centros comerciais requerem uma reflexão profunda e é isso que estamos fazendo, ouvindo as pessoas, coletando os acertos e observando os erros para encontrarmos o melhor modelo a ser implementado em Aracaju”, reforçou Luiz Roberto.

Plano de Governo

Os aspectos da segurança, mobilidade, gestão de patrimônio público, iluminação, fortalecimento das atividades comerciais, marcos legais da publicidade, alinhamento de tributos e regularização do comércio ambulante, presentes no programa de governo, também foram amplamente discutidas no encontro. “Também expusemos o que planejamos sobre transporte público, saúde, educação, programas de habitação, cultura, dentre outras atividades relacionadas com a vida do Centro da cidade. Tive como mostrar a visão ampla que temos sobre a gestão da cidade, baseada no planejamento estratégico que desenvolvemos desde 2017”, complementou o pré-candidato.

Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), Maurício Vasconcelos, que também participa dos seminários de revitalização promovidos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Prefeitura de Aracaju, poder ouvir e contribuir é extremamente relevante para a construção de uma proposta efetiva e resolutiva. “Foi muito bom ouvir o que Luiz pensa a respeito de diversas questões inerentes ao Centro e ao desenvolvimento das atividades comerciais na capital. Estas medidas já devem começar no próximo ano, portanto, é importante alinhar as iniciativas coletivamente, chegando a um projeto ideal para todos”, registrou.

Já Elison Bomfim, presidente da CDL/Aracaju, ressaltou que ficou satisfeito com o que ouviu, diante da percepção que o pré-candidato demonstrou sobre os principais problemas que afligem aos comerciantes. “Luiz Roberto demonstrou que conhece a realidade e tem propostas interessantes, boas ideias para essas questões que, hoje, preocupam e ameaçam os comerciantes. Se ele conseguir chegar à prefeitura e cumprir o que nos apresentou, será uma grande vitória para o comércio de Aracaju”, concluiu.

Foto assessoria

Por Hugo Brandão