Luiz Roberto e Fabiano expõem projeto e diretrizes para o turismo à diretoria da ABIH

Uma exposição técnica detalhada sobre pontos principais do programa de governo, além da apresentação das diretrizes que envolvem a dinamização da atividade turística na administração municipal. Esta foi a temática que reuniu o candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto, e o seu candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, com a direção da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), na manhã desta quarta-feira, 7. O encontro ocorreu no Aquarios hotel, na orla da Atalaia.

Segundo Luiz, este encontro foi muito importante já que reuniu toda a diretoria da ABIH, permitindo a exposição das sugestões e compromissos para a dinamização da atividade turística na capital. “A proposta no nosso programa de governo comtempla 24 itens, muitas dessas sugestões oriundas das rodadas de conversa e câmaras temáticas onde entidades como ABIH e o Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação participaram”, explicou o candidato.

Destino Inteligente

Uma das premissas presentes é a adequação de Aracaju ao conceito de “Destinos Turísticos Inteligentes” (DTI), incorporado pelo Ministério do Turismo a partir de 2021, e baseado em pilares pré-definidos já utilizados em diversos países do mundo. “Vamos intensificar uma ação de revitalização dos nossos pontos de atração turística, além da recuperação e manutenção física, com adensamento tecnológico, oferecendo nos locais um QR code com informações históricas, estatísticas, indicadores e, quando for o caso, até dicas gastronômicas correlatas. Isso vai oferecer ao visitante as informações pertinentes para desfrutar melhor de cada ponto”, sinaliza o candidato.

Capacidade e Diálogo

Temas como o transporte público, mobilidade, infraestrutura, organização da cidade, revitalização do Centro histórico, também foram incluídos na apresentação, informando aos presentes sobre os projetos e as ações já em curso. “Tudo isso é potencializado a partir de uma gestão financeira responsável, onde obtivemos a classificação “Capag A+”, da Secretaria do Tesouro Nacional, que somente sete cidades do país obtiveram. Isso significa que temos como e onde conseguir os recursos para viabilizar estes projetos. Isso só foi possível graças a uma gestão altamente técnica e eficaz. Além disso, também temos interesse na ampliação das parcerias público-privadas para alavancar cada vez mais o destino Aracaju”, lembrou Luiz Roberto

A presença do candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, que é um empreendedor do entretenimento e também do segmento de bares e restaurantes, viabiliza, segundo Luiz Roberto, ainda mais essa conexão com os empreendedores. “Todos vocês me conhecer e conhecem Fabiano que chegou para agregar ainda mais como nosso vice, pois conhece a fundo todos os desafios, já que empreende na área também. Conosco, todos vocês terão sempre um canal aberto de diálogo”, assegurou Luiz Roberto.

Conhecimento

Para o empreendedor Emanoel Oliveira, que é conselheiro da ABIH, a apresentação de Luiz Roberto consolidou uma imagem que ele alimentava do conhecimento do candidato sobre a cidade. “Luiz tem Aracaju na mente e na mão, ele conhece detalhes incríveis que eu pude constatar na visita que ele fez à construção de um shopping que estou concluindo e, agora, com as respostas precisas e com toda a segurança sobre os problemas e soluções para cidade”, atestou.

Já o diretor financeiro da entidade, Alessandro Dantas, destacou a amplitude do plano de governo e a compreensão das questões envolvendo a atividade turística. “O plano apresentado é bem completo, com boas ideias e avaliamos o candidato bem preparado para alavancar o turismo em Aracaju e, consequentemente em Sergipe, já que somos a porta de entrada”, pontuou.

O presidente da entidade, Antônio Carlos Franco Sobrinho, destacou o alinhamento de propósitos construído para a composição do plano de governo, onde o turismo foi elencado como prioridade. “As propostas estão sintonizadas com as necessidades da categoria, e o candidato demonstrou ter compreensão plena da atividade turística como matriz econômica, elaborando um plano bem completo para obter os resultados esperados”, concluiu.

Acompanhando os candidatos a prefeito e vice, também estava o coordenador do plano de governo, Wilson Amaral, que, oportunamente, dialogou e tirou dúvidas apresentadas pelos dirigentes da ABIH-SE.

Foto assesspria

Por Hugo Brandão