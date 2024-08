LUIZ ROBERTO E FABIANO INICIAM SÁBADO DE CAMPANHA COM VISITA AO MERCADO CENTRAL E PLOTAGEM DE VEÍCULOS

Após um grande evento promovido pelas mulheres que marcou oficialmente o início da movimentação da campanha, os candidatos à prefeitura da capital, Luiz Roberto e Fabiano Oliveira, iniciaram as atividades do sábado com um café da manhã no Mercado Central, ao lado do governador Fábio Mitidieri e da deputada federal Katarina Feitoza.

Na sequência, percorreram o locais onde se realizou um adesivaço e a plotagem de veículos, no estacionamento externo do Parque da Sementeira, pela avenida Oviêdo Teixeira, e no estacionamento do Centro de Convenções. “Agora é a campanha na rua, vamos percorrer os 48 bairros de Aracaju levando nossas propostas, dialogando, ouvindo sugestões e mostrando que temos a experiência comprovada e a responsabilidade para conduzir os destinos de Aracaju rumo a uma evolução sem precedentes”, afirmou Luiz Roberto.

Fabiano Oliveira afirmou que tem sido muito gratificante poder abordar as pessoas e receber o carinho, o reconhecimento e a esperança de que Aracaju evolua cada vez mais. “Eu agradeço diariamente à Deus por essa oportunidade de dialogar com o povo de Aracaju, receber, sobretudo, as demonstrações de respeito e carinho. A população aracajuana tem senso crítico para tomar as melhores decisões. Vamos percorrer todos os cantos dessa cidade para evidenciar o marco que será essa eleição. Temos a perspectiva de um futuro promissor. Acreditamos na vitória”, relatou.

A intensa agenda continua durante todo o dia com um almoço com os representantes do partido Republicanos, visitas e reuniões com correligionários, lançamento de candidaturas a vereador, encontro com colecionadores de carros antigos, no bairro Aruana, concluindo, já a noite, com a participação no “Arraiá da Aparecida”, no conjunto Bugio.

Carreata Zona Norte

Já no domingo acontece a grande carreata da zona Norte, com concentração às 9h, na colina do Santo Antônio, percorrendo diversos bairros das adjacências e levando propostas do plano de governo para conhecimento da população.

Foto assessoria

Por Hugo Brandão