LUIZ ROBERTO E FABIANO MARCAM ARRANCADA DE CAMPANHA COM CARREATA EM 12 BAIRROS DA ZONA NORTE

Uma carreata impactante por 12 bairros da capital, levando a mensagem do avanço em relação a novas conquistas para a população de Aracaju. Essa foi a tônica do primeiro grande ato de rua da campanha de Luiz Roberto e Fabiano Oliveira para a Prefeitura de Aracaju, ocorrido neste domingo, 18. A grande carreata da zona Norte, que saiu da colina do Santo Antônio, mobilizou lideranças, candidatas e candidatos a vereador, e correligionários para massificar a mensagem das novas perspectivas que a capital pode almejar.

“Este é o pontapé inicial dessa grande mobilização que vamos fazer para mostrar aos aracajuanos as perspectivas de evolução, avançando ainda mais em infraestrutura e qualidade de vida. Vamos levar as melhores propostas, construídas em sintonia com as reais necessidades da população, ampliando as conquistas históricas da atual gestão”, reforçou Luiz Roberto, logo após a saída da carreata, ao lado do governador Fábio Mitidieri, da primeira dama, Érica Mitidieri, do prefeito Edvaldo Nogueira, do secretário da Casa Civil, Jorginho Araújo e do secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

Receptividade – O candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, destacou a sincronia de pensamento que fortalece o espírito de união do grupo e que tem sensibilizado cada vez mais a população. “Nossa candidatura está embasada em projetos factíveis e propostas reais que dinamizem o potencial de todas as localidades de Aracaju, gerando as oportunidades e beneficiando a qualidade de vida dos aracajuanos sejam crianças, adultos ou idosos”, lembrou, ao ser aplaudido pelos moradores e transeuntes do bairro Jardim Centenário.

A carreata percorreu os bairros Santo Antônio, 18 do Forte, Cidade Nova, Palestina, Santos Dumont, Olaria, Bugio, Lamarão, Coqueiral, Japãozinho, Porto D’Antas e foi concluída no bairro Industrial.

Concluindo a agenda deste domingo, o candidato Luiz Roberto também prestigiou a novena e missa em louvor à Nossa Senhora do Socorro, com a presença do arcebispo metropolitano da capital, Dom Josafá Menezes da Silva, no conjunto Orlando Dantas.