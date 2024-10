LUIZ ROBERTO E FABIANO OLIVEIRA ESTÃO NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES EM ARACAJU, COM 23,86% DOS VOTOS

As pesquisas apontavam e as urnas confirmaram. Luiz Roberto e Fabiano Oliveira atingiram 23,86% dos votos válidos na capital. Seguem para o segundo turno com a perspectiva de continuar dialogando e apresentando propostas para conectar a população de Aracaju à perspectiva de avanço e evolução.

“Queremos agradecer à população de Aracaju que acreditou nesse projeto que visa edificar uma Aracaju cada vez mais humana, sustentável e inovadora, onde vamos avançar cada vez mais. A partir de amanhã, vamos começar a trabalhar, traçar estratégias e vamos pra rua novamente, dialogar, apresentar propostas e nosso plano de governo. Temos certeza que o povo aracajuano compreenderá essa mensagem de carinho e amor à nossa cidade”, afirmou o candidato Luiz Roberto.

Já o candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, destacou a percepção da população sobre o que estava em jogo. “Nossas propostas refletem os anseios da população e nosso histórico, tanto o meu quanto o de Luiz, revelam que temos capacidade de conduzir um projeto avançado que Aracaju precisa e merece. A luta continua e vamos, humildemente, de porta em porta, levar nossas propostas e pedir o voto dos aracajuanos”, destacou.

Também participaram dos momentos de celebração dessa conquista o governador Fábio Mitidieri, o prefeito Edvaldo Nogueira, a deputada federal Katarina Feitoza, o deputado estadual Jorginho Araújo, e o vice-governador Zezinho Sobral, dentre outros correligionários e apoiadores.

Fonte e foto assessoria