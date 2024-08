LUIZ ROBERTO E FABIANO OLIVEIRA PARTICIPAM DA ÚLTIMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM VEREADORES DO PP

Um importante ciclo que envolveu a participação dos 156 candidatos a vereador da coligação que reúne PDT,PSD, Progressistas (PP), PSB, Republicanos e Solidariedade (SD), foi encerrado na noite desta quarta-feira, 14, contando com os integrantes da chapa majoritária, respectivamente, candidatos a prefeito e vice-prefeito, Luiz Roberto (PDT) e Fabiano Oliveira (PP), além do prefeito Edvaldo Nogueira.

O encontro ocorreu na sede do PP, reunindo 27 candidatas e candidatos a vereador do partido.

O candidato à vice na chapa, Fabiano Oliveira ressaltou que o encontro visou munir os candidatos a vereador com a “agenda positiva” que marca a candidatura dele e de Luiz Roberto com os feitos históricos realizados em Aracaju, que precisam ser evidenciados nesse momento de decisão. “Eu tenho convicção em estar cumprindo uma missão designada por Deus nessa minha trajetória política, ao lado de quem tem conhecimento, caráter e um histórico de realizações sem precedentes. Aracaju voltou a ser referência em qualidade de vida, e a unidade do nosso projeto vai atuar em defesa disso com o apoio de cada um de vocês. Esse é um compromisso que temos com as futuras gerações de aracajuanos”, ressaltou, dirigindo-se aos candidatos.

O candidato a prefeito, Luiz Roberto, destacou o privilégio em constatar um time de candidatos extremamente representativo, com marcante presença feminina, diversos segmentos sociais e localidades da capital, trazendo um contributo para enriquecer a representação parlamentar. “Fiquei muito feliz em constatar um processo de preparação consistente dos candidatos da nossa coligação, envolvendo assessoria e preparação argumentativa para o momento histórico que temos pela frente. Todos vocês hoje tem consciência dos principais problemas e, sobretudo, das principais soluções que devemos buscar para Aracaju avançar ainda mais. Vamos levar essas informações à população para que a melhor decisão seja tomada. Temos convicção que faremos parte dela”, argumentou.

O coordenador da campanha no PP, suplente de senador Fernando Carvalho, entre outros dirigentes da agremiação, também participou do evento.

Foto assessoria

Por Hugo Brandão