Luiz Roberto e Fabiano Oliveira visitam Ipaese, em Aracaju

A ampliação da assistência ofertada à comunidade surda foi tema de uma visita realizada ao Ipaese – Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo em Sergipe, na tarde desta segunda-feira, 12, pelo candidato a prefeito Luiz Roberto, pelo candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, além do vereador da capital Elber Batalha. A instituição vem atuando nos últimos 24 anos, oferecendo ensino fundamental e médio a cerca de 90 alunos surdos e deficientes auditivos de diversos municípios sergipanos.

Após percorrer as instalações, guiados pelo presidente Raul Silveira e pela diretora Pedagógica, Dayse Xavier, dialogando com os colaboradores e alunos, por intermédio dos tradutores, o candidato Luiz Roberto lembrou da conexão prevista em seu programa de governo, criando uma interface entre os programas de educação e saúde voltados à essa comunidade.

“Está no nosso plano de governo a previsão de implantação do ensino de libras nas escolas de tempo integral, assim como outros idiomas, beneficiando a inserção da comunidade surda em consequência. Paralelamente, vamos trabalhar a linha do cuidado integral de atenção à pessoa com deficiência, através dos pontos da Rede de Atenção à Saúde, dinamizando a sincronia entre estes programas de importância fundamental. Nesse sentido, o Ipaese exerce um papel fundamental tanto preparando os alunos, quanto instrutores de Libras”, explicou.

Fabiano Oliveira destacou que nos eventos artísticos que promove, os camarotes da acessibilidade contam com tradutores de Libras. “É um público muito exigente e que participa intensamente das atividades e apresentações artísticas, e que são detentores de todo o meu carinho e atenção nas iniciativas”, argumentou o candidato a vice-prefeito.

Articulação

A coordenadora pedagógica, Dayse Xavier, explicou que a instituição possui um convênio com a Secretaria Municipal da Educação, que prevê a cessão de dois estagiários e da merenda escolar dos alunos da capital. “E isto pode ser ampliado, beneficiando um número maior de alunos. Por isso, é fundamental visitas como essas, que divulgam nosso trabalho mostrando o papel que o Ipaese desempenha em nossa sociedade”, argumentou.

Foto assessoria

Por Hugo Brandão