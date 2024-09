Luiz Roberto e Fabiano promovem carreata no Santos Dumont

Mais um momento de interação, contato olho no olho e a possibilidade de apresentar as ideias e projetos contidos no plano de governo à população aracajuana. Assim foi na carreata promovida pelos candidatos a prefeito e vice-prefeito da capital, respectivamente, Luiz Roberto e Fabiano Oliveira, na noite desta quarta-feira, 11, no bairro Santos Dumont, um dos mais populosos da capital, que contou com a participação do governador Fábio Mitidieri.

Segundo o candidato Luiz Roberto, uma das inovações desse modelo de carreata é que, em alguns locais, é possível descer dos veículos e interagir diretamente com a população. “As pessoas tem sido muito carinhosas, nos cumprimentando, e curiosas a respeito das nossas propostas, fazendo questionamentos, dando sugestões e cobrando nosso compromisso. Tem sido uma experiência enriquecedora e gratificante que vamos intensificar nos bairros da capital”, anuncia Luiz Roberto, após percorrer 53 ruas da localidade.

Para o candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, estas possibilidades permitem ampliar as perspectivas sobre como a população busca interagir com seus gestores. “Os problemas do cidadão estão no município. Hoje é comum interagirmos com a população via redes sociais. A campanha nos dá a oportunidade de realizar esse corpo a corpo que é enriquecedor, chegam muitas informações relevantes que nos ajudam a tomar as melhores decisões e aperfeiçoar nossos projetos e propostas”, lembrou.

Para o governador Fábio Mitidieri, que também participou do evento, a dupla Luiz Roberto e Fabiano sintetiza competências e talentos raros e que representarão uma vantagem histórica para a população aracajuana. “Essa sim é uma renovação qualificada. São dois gestores experientes, com um conjunto robusto de realizações, e que reúnem o vigor necessário para encarar os desafios de gestão e um amplo conhecimento. É uma conjunção rara e com potencial imenso de proporcionar avanços inéditos que Aracaju precisa e merece”, relatou Fábio Mitidieri, ao cumprimentar os moradores.

Agenda

A agenda desta quarta-feira iniciou com uma entrevista ao radialista Carlos Ferreira no 103 Notícias, da 103 FM. Em 40 minutos, Luiz Roberto falou de suas motivações para concorrer ao cargo de prefeito e apresentou seus principais projetos, caso seja eleito, para ampliar os indicadores que registram a qualidade de vida de Aracaju como superior dentre as capitais nordestinas.

Fonte e foto assessoria