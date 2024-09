Luiz Roberto e Fabiano fazem carreata no Soledade e Lamarão

Mais um ato de campanha com intensa participação popular, demonstrando o que as últimas pesquisas vêm apontando: Os candidatos Luiz Roberto e Fabiano Oliveira estão conquistando o eleitorado aracajuano. A constatação pode ser vista na carreata que percorreu 34 ruas entre o loteamento Pousada Verde, as ruas do residencial Vitória da Resistência e outras localidades do bairro Lamarão. Ao lado do prefeito Edvaldo Nogueira, do deputado estadual Jorginho Araújo e de diversos vereadores, a caravana era cumprimentada pela população por onde passava.

“Aqui, os moradores sabem muito bem qual a importância dos serviços realizados pela administração municipal. Foram paisagens completamente transformadas para beneficiar a qualidade de vida das pessoas, a exemplo das obras de urbanização com drenagem e pavimentação, além da escola Monsenhor José Moreira Lima, que oferecia 90 vagas e, após uma ampla obra de reforma, passou a oferecer mais de 400 vagas para as crianças da região”, lembrou Luiz Roberto.

Satisfação

O candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, enfatizou a importância de se aliar a políticos com histórico de resolutividade e espírito público. “É sempre uma aula e motivo de muito orgulho percorrer a cidade ao lado do prefeito Edvaldo Nogueira e Luiz Roberto. Em todas as localidades há obras estruturantes que mudaram para melhor a vida das pessoas. Olha essa obra da avenida Perimetral, essas casas aqui do Vitória da Resistência, cujas escrituras serão entregues em breve. São conquistas para a história da nossa cidade. Por isso, é uma imensa satisfação pedir voto à população tendo esses resultados para apresentar”, destacou, mencionando a obra da Perimetral Oeste, que vai ligar a localidade até o Bugio, criando um novo eixo viário paralelo à avenida Euclides Figueiredo.

Agenda

Ainda no final da tarde desta terça-feira, 10, o candidato Luiz Roberto participou de um podcast promovido pelo Sindicato dos Médicos (Sindmed), onde pôde apresentar os principais projetos do seu programa de governo e as medidas necessárias que pretende implementar para ampliar o atendimento de saúde em Aracaju, respondendo ainda a questões formuladas pelos profissionais de saúde que atuam na capital.

Fonte e foto assessoria