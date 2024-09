Luiz Roberto e Fabiano realizam caminhada no Coqueiral e Porto Dantas

Uma agenda de intensa interação com a população aracajuana marcou o sábado de feriado da Independência para os candidatos a prefeito, Luiz Roberto, e vice-prefeito, Fabiano Oliveira. Após prestigiarem o desfile cívico-militar na avenida Barão de Maruim, realizaram até o início da noite uma grande caminhada nos bairros Coqueiral e Porto Dantas, recebendo o carinho dos moradores das localidades.

“É essa constatação que estamos presenciando a verdadeira pesquisa. O carinho, o abraço sincero e os votos de sucesso dos pais e mães de família do Coqueiral e Porto Dantas, localidades que foram completamente transformadas pela gestão histórica da Edvaldo Nogueira na Prefeitura de Aracaju. É essa energia que nos contagia”, afirmou Luiz Roberto durante o percurso da caminhada que percorreu 53 ruas nos dois bairros.

A pavimentação asfáltica das ruas, as unidades de saúde, centro de referência em Assistência Social, além das duas novas escolas, uma em cada localidade, e uma nova unidade básica de saúde, que já constam no plano de governo de Luiz Roberto e Fabiano, foram relembrados pelos candidatos, reforçando o testemunho do compromisso consolidado com estas comunidades.

“O reconhecimento a um trabalho sério, profissional, que mudou para melhor muitas vidas e que vai avançar muito mais com Luiz Roberto e Fabiano, pois temos compromisso e amor pelo povo de Aracaju. Temos décadas de serviços prestados e vamos fazer muito mais. Obrigado, Coqueiral e |Porto Dantas por todo esse carinho”, concluiu Fabiano, chegando ao fim da caminhada.

Domingo

Neste domingo, dia 8, a agenda dos candidatos Luiz Roberto e Fabiano Oliveira inicia com uma carreata pelas ruas dos bairros 18 do Forte, Cidade Nova, Dom Luciano e Soledade , a partir das 9h. Às 15h, a agenda segue na final da Copa Coroa do Meio, no Campo da Draga, no bairro Coroa do Meio. Já às 18h, ocorre uma visita à Igreja Renovada , situada à rua Fernando Xavier de Oliveira, no Distrito Industrial de Aracaju, bairro Inácio Barbosa.

Fonte e foto assessoria