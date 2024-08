Luiz Roberto e Fabiano realizam Caminhada no Jardim Esperança

Uma recepção calorosa e a consciência de que é preciso avançar ainda mais foram os sentimentos demonstrados pelos moradores do Jardim Esperança na noite desta sexta-feira, 30. A caminhada promovida pelos candidatos a prefeito, Luiz Roberto, e a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, em 33 ruas da localidade, situada no bairro Inácio Barbosa.

“Com muita humildade viemos aqui apresentar nossas propostas e pedir o votos de vocês para ampliarmos os resultados em qualidade de vida que esse conjunto já oferece”, iniciou Luiz Roberto. A caminhada iniciou próximo ao campo de futebol situado na entrada da localidade, que também conta com uma unidade produtiva da Fundat, um ecoponto e a unidade de saúde Ministro Costa Cavalcante.

“Para nós, é sempre reconfortante receber essa energia, abraços carinhosos e palavras de confiança e incentivo para continuarmos nessa jornada que nos levará à vitória no dia seis de outubro”, salientou Fabiano, contextualizando a recepção calorosa que os candidatos receberam nas ruas.

O prefeito Edvaldo Nogueira também participou de todo o trajeto da atividade sendo cumprimentado nas ruas do conjunto.

Agenda

Na manhã desse sábado, 31, a agenda dos candidatos prevê, a partir das 9h, a plotagem de veículos no estacionamento externo do Parque da Sementeira, na avenida Oviêdo Teixeira, na sequência, uma caminhada no bairro São Conrado, no lado oposto ao que foi percorrido semana passada e, às 16 horas, uma mini carreata nas ruas do bairro Luzia, Ponto Novo e conjunto Médici.

Fonte e foto assessoria