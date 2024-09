Luiz Roberto e Fabiano realizam caminhada no loteamento Pantanal

Um esforço de gestão e logística para promover dignidade das famílias que residem no loteamento Pantanal, no bairro Inácio Barbosa. A caminhada promovida pelos candidatos a prefeito, Luiz Roberto, e a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, fez constatar a extrema relevância social dessa obra realizada pela administração municipal. A caminhada ocorreu na noite desta quarta-feira, 04, reunindo correligionários, lideranças da região e candidatos a vereador do agrupamento.

“É gratificante para quem conheceu quais eram as condições que se enfrentava aqui no Pantanal, poder percorrer essas ruas tranquilamente, vendo tudo pavimentado e as pessoas felizes com essa conquista histórica. A história está sendo feita e todos vocês moradores são testemunhas. É por isso que viemos aqui com a certeza de ter a recepção que tivemos: Alegria a gratidão”, mencionou o candidato Luiz Roberto, ao saudar os moradores.

No local, a administração municipal realizou obras de drenagem, pavimentação a paralelepípedo, infraestrutura sanitária e pavimentação asfáltica nas 14 ruas da localidade, perfazendo um investimento de R$ 4 milhões. “E todo esse compromisso foi para oferecer dignidade e uma moradia digna. Breve, vocês receberão mais uma conquista histórica que serão as escrituras das casas. A partir da doação do terreno pela Codise, a gestão municipal providenciará mais esse benefício aos moradores da localidade. É dessa evolução que estamos falando. Compromisso, competência e sensibilidade social”, destacou Luiz Roberto, ao mencionar que a tão sonhada obra de construção de uma praça, também já está sendo encaminhada.

Reconhecimento

Para o candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, momentos como esse comprovam que escolher o lado de quem tem trabalho é sempre a melhor opção. Estamos aqui, de casa em casa, olho no olho, pedindo voto e apresentando nossas propostas. Num local como o Pantanal, as pessoas nos recebem com ainda mais carinho, pois sentem na pele os benefícios de uma gestão comprometida. É nesse sentido que vamos avançar ainda mais”, afirmou.

Para o aposentado Gilberto de Assis, morador da região há quase 30 anos, o que aconteceu no Pantanal é quase um sonho. “Aqui a gente vivia na lama, quando chovia, e na poeira, no verão. A prefeitura botou as máquinas e os trabalhadores aqui dentro quando pouca gente acreditava. Hoje, é difícil acreditar que pouco tempo atrás não podíamos pensar numa chuva. Pode chover à vontade que temos ruas calçadas e escoamento para as águas. Por isso, reconhecemos que trabalhou por nós”, relatou.

Agenda

Ainda na tarde de quarta-feira, os candidatos Luiz Roberto e Fabiano percorreram a feira do Augusto Franco, onde cumprimentaram os cidadãos e os comerciantes, do conjunto que é um dos mais populosos da capital, recebendo o reconhecimento e o carinho dos frequentadores do espaço.

Fonte e foto assessoria