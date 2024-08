Luiz Roberto e Fabiano realizam caminhada no Porto Dantas e carreata no Industrial

Mais uma interação positiva com a população de uma importante localidade da capital. No final da tarde desta quinta-feira, 29, o candidato a prefeito Luiz Roberto, acompanhado do candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, percorreram as ruas do Porto Dantas, dialogando com a população e apresentando as propostas do seu plano de governo.

Acompanhados do prefeito Edvaldo Nogueira, os candidatos ouviram sugestões e apresentaram alternativas para algumas das questões específicas da localidade. “Queremos agradecer pelo carinho da acolhida, das palavras de incentivo, e dizer que coletamos as sugestões e vamos estudar todas as reivindicações como a ampliação das equipes da unidade de saúde e a reabertura do Cras no bairro”, anunciou Luiz Roberto.

Já o candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, revelou o sentimento de orgulho em percorrer as localidades e constatar a gratidão das pessoas e a expectativa de dias melhores. “Ouvimos muitas palavras de incentivo e de reconhecimento. A Orlinha do Porto Dantas, por exemplo, hoje é um ponto de encontro, socialização e qualidade de vida para os moradores, administrado pela prefeitura”, lembrou Fabiano, que é vereador da capital.

Reforçando o que disse Fabiano Oliveira, a aposentada Maria Neuza Mota, moradora há 43 anos da localidade, enfatiza justamente a importância que a orlinha teve para a comunidade do Porto Dantas. “Esse local é uma maravilha para nós. Cedinho, já tem muita gente caminhando, fazendo exercícios e aproveitando o local. Nas noites quentes, do mesmo jeito, todo mundo vai lá se refrescar naquele local que ficou lindo”, enfatizou.

Carreata

Após a caminhada no Porto Dantas, os candidatos e o prefeito Edvaldo Nogueira participaram de atos de campanha de candidatos proporcionais e, na sequência, realizaram uma mini carreata por 33 ruas do bairro Industrial, onde também apresentaram suas propostas e receberam o carinho da população, ao lado do senador Laércio Oliveira e da deputada federal Katarina Feitoza.

