Luiz Roberto e Fabiano realizam carreata passando por quatro bairros da zona Norte da capital

Mais uma expressiva constatação da receptividade da população aracajuana às conquistas e perspectivas de futuro representadas pela candidatura de Luiz Roberto e Fabiano Oliveira à prefeitura da capital. Assim pode ser definida a carreata promovida na manhã deste domingo, 08, que percorreu 65 ruas nos bairros 18 do Forte, Cidade Nova, Dom Luciano e Soledade.

Ao lado do governador Fábio Mitidieri, do senador Laércio Oliveira, da deputada Federal Katarina Feitoza e do prefeito Edvaldo Nogueira, Luiz Roberto e Fabiano Oliveira puderam constatar o reconhecimento da população pelas obras e serviços realizados nas respectivas localidades.

“Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de receber todo o carinho e acolhimento de quem teve a vida transformada pela ação de uma gestão comprometida e responsável, e que tem a perspectiva concreta de avançar ainda mais a partir do plano de governo que elaboramos. Passamos por dificuldades para reorganizar a prefeitura, por uma pandemia, mais essa reação das pessoas mostra que tudo valeu à pena”, destacou, emocionado, Luiz Roberto, num dos momentos em que a carreata virou caminhada e todas as lideranças percorreram as ruas e saudaram a população.

Impacto

O governador Fábio Mitidieri falou de sua alegria em constatar o reconhecimento da população e do momento histórico que está prestes a acontecer. “Nesses bairros que percorremos é impactante ver o volume de obras e realizações que transformaram a paisagem urbana. Eu vou precisar de Luiz Roberto e Fabiano para ajudar a fazer muito mais por Aracaju. A prefeitura da capital, em sintonia com o Governo do Estado, pode gerar um ciclo de evolução jamais visto em nossa capital”, afirmou Mitidieri.

Para o candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, esses momentos vivenciados jamais serão esquecidos pela emoção que pode constatar no semblante da população. “São momentos assim que nos motivam a prosseguir na vida pública. A boa política é o instrumento das mudanças que vimos aqui. O panorama de bairros completamente modificado por obras estruturantes, pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário e a perspectiva de uma vida digna cuja perspectiva é evoluir cada vez mais. Temos propostas, competência e a confiança do povo para continuar evoluindo”, ressaltou Fabiano, ao constatar as obras promovidas nos loteamentos Izabel Martins, Santa Catarina, Guarujá, Porto do Gringo e Monte Belo, no bairro Soledade, dentre outras obras percorridas.

Agenda

A agenda deste domingo, 8, continuou com visitas a atividades esportivas como um campeonato de futebol amador, na Coroa do Meio, uma atividade recreativa no bairro Farolândia e a visita à Igreja Renovada, no Distrito Industrial de Aracaju.

