Luiz Roberto e Fabiano realizam carreata pelas ruas do Augusto Franco

Na noite desta terça-feira, 27, o candidato a prefeito Luiz Roberto e o candidato à vice-prefeito, Fabiano Oliveira, realizaram uma carreata por 73 ruas do conjunto Augusto Franco, no bairro Farolândia, uma das localidades mais populosas da capital, apresentando as propostas e projetos do seu programa de governo para que a gestão da capital avance ainda mais.

Com uma população estimada em mais de 70 mil habitantes, esse conjunto da zona Sul apresenta uma configuração urbana com vocação comercial, residencial e universitária, visto que atrai muitos moradores da própria capital, municípios do interior e de outros estados para uma grande universidade presente na região.

“Obras de pavimentação, infraestrutura urbana, unidades de educação, assistência social e saúde, a exemplo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Fernando Franco que, no nosso plano de governo, contará com ampliação do número de leitos de estabilização, bem como a Unidade de Saúde da Família Augusto Franco, que também terá suas equipes profissionais ampliadas, aumentando a capacidade operacional para atender a um maior número de moradores”, explicou Luiz.

Demandas

O candidato também mencionou uma demanda coletada na comunidade que será uma de suas prioridades. “Dialogando com a população identificamos que será necessário priorizar vagas de creche na região. E eu afirmo a vocês que construiremos uma nova creche no Augusto Franco. Essas crianças, boa parte delas já nascidas na maternidade municipal Lourdes Nogueira, contarão com o novo padrão de creche que implantamos no município, estruturada e com pessoal especializado”, assegurou, ao receber o carinho dos moradores.

Também participaram da carreata o prefeito Edvaldo Nogueira e o secretário municipal de Governo, o ex-deputado federal Valadares Filho.

Fonte e foto assessoria

