Luiz Roberto e Fabiano recebem apoio de Danielle Garcia e do MDB

Após uma calorosa caminhada no bairro São Conrado, pela manhã, às 12h do dia 12, o candidato Luiz Roberto e o seu candidato a vice, Fabiano Oliveira, participaram do ato onde Danielle Garcia e o seu partido, MDB, declararam seu apoio para este segundo turno. Uma conjunção de forças e alinhamento de propósitos que consolida ainda mais as perspectivas de vitória de um projeto que fará Aracaju avançar ainda mais.

“Reunimos todos os filiados do MDB, todos os que participaram da eleição e, democraticamente, realizamos uma discussão sobre o tema. Para nossa surpresa, foi uma decisão unânime. Todos somos responsáveis e entusiastas dessa decisão. Seremos soldados desse projeto para eleger Luiz e Fabiano. Estaremos, já a partir de hoje, nas ruas pedindo voto com entusiasmo e energia”, declarou Danielle Garcia.

De forma semelhante, o senador Alessandro Vieira, presidente estadual do MDB, declarou que esta decisão de apoio é fruto de uma reflexão responsável. “O que está em jogo é o futuro da capital de todos os sergipanos. Não há o que discutir em termos de qualidade, competência a capacidade administrativa. Luiz Roberto concentra as qualidades de um gestor eficiente, algo fundamental para administrar um município com as perspectivas de evolução de Aracaju. Esse é um diferencial que qualifica toda a mobilização política em torno do seu nome”, sentenciou o senador.

De forma semelhante, o governador Fábio Mitidieri destacou a importância do apoio do MDB e de Danielle Garcia. “Eu sou admirador do trabalho dela desde quando chegou no segundo turno da minha eleição para governador. Luiz vai ver do que ela é capaz de fazer. Assim como fez por mim, fará por você. Vai caminhar e vai conversar com a população. Essa mulher é de luta”, descreveu Mitidieri.

Validação

Para o candidato Luiz Roberto, que externou sua gratidão pelo gesto de Danielle Garcia, do senador Alessandro Vieira e dos dirigentes e correligionários do MDB que validaram a decisão, esta é mais uma conquista fundamental na compreensão de qual o projeto mais adequado para o futuro da capital.

“Com gratidão, orgulho e alegria recebemos esse gesto de Danielle e de toda a cúpula do MDB, bem como de sua militância, o que enaltece os objetivos do projeto que elaboramos para Aracaju. Não podemos retroceder. O que está em jogo é o nosso futuro, o futuro da cidade onde nossos filhos e netos viverão. E é isso que estamos indo às ruas dialogar com a população aracajuana, a partir de agora, com esse time operacional do MDB, junto com os demais aliados”, descreveu o candidato.

Participaram do ato o prefeito Edvaldo Nogueira, o deputado estadual Jorginho Araújo, o vereador reeleito Sargento Byron, a deputada que reassumirá o mandato Kitty Lima, a secretária de Estado do Esporte, Mariana Dantas, o candidato a vice na chapa de Danielle Garcia, Aislan Araújo, dentre outros correligionários, lideranças e candidatas e candidatos do MDB e apoiadores.

