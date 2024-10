Luiz Roberto e Fabiano reúnem candidatos do PDT para realinhar procedimentos

Reagrupar, alinhar e impulsionar a nova jornada rumo à vitória. Essa foi a mensagem de motivação, direcionamento estratégico e acolhimento que os candidatos Luiz Roberto e Fabiano Oliveira, ao lado dos dirigentes do PDT e demais membros da coligação, dirigiram a todos os candidatos da legenda num encontro promovido na noite desta terça-feira, 8.

Segundo o candidato Luiz Roberto, este é um momento de promover o realinhamento estratégico de todos os candidatos que participaram do pleito, eleitos ou não, em busca do resultado positivo esperado para o dia 27 de outubro. “Cada um de vocês cumpriu exemplarmente seu papel. Cada um de vocês é liderança na comunidade onde estão inseridos. Agora, temos uma missão estratégica de buscar a vitória. Essa capacidade que todos vocês detém agora será usada para defender o projeto que revolucionou e trouxe progresso a Aracaju com uma gestão transformadora e que vai avançar ainda mais”, argumentou.

Para o candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, todas as situações proporcionadas na vida servem de experiência, sejam negativas ou positivas, e cabe a cada um uma reflexão. “Temos do nosso lado os mais experientes, aqueles que conhecem como ninguém a cidade, os mecanismos de gestão e, sobretudo, as maiores demandas da população. Essa experiência deve ser usada agora em prol desse projeto que vai alavancar ainda mais a evolução da capital. Unidos, formamos um grupo consistente e com histórico exemplar. É isso que vamos mostrar à população”, enfatizou.

Agenda

Para esta quarta-feira, 9, a agenda do candidato Luiz Roberto prevê uma entrevista à Rádio Jornal FM, às 7h; reuniões com os partidos aliados ao longo do dia, uma caminhada no bairro São Conrado, às 16h, e uma mini carreata no conjunto Orlando Dantas, às 18h30.

Fonte e foto assessoria