Luiz Roberto e Fabiano reúnem-se com dirigentes da Fenen-SE

O candidato a prefeito Luiz Roberto, acompanhado do candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, participaram de uma reunião com o presidente, José Sebastião dos Santos Filho, e os dirigentes da Federação dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Sergipe (Fenen-SE), na tarde desta segunda-feira, 26. Em pauta questões inerentes ao funcionamento destes empreendimentos e a discussão de marcos legais que envolvem os estabelecimentos da rede particular de ensino.

“Discutimos temáticas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos de ensino diante de uma pauta que nos foi apresentada pelos dirigentes. São profissionais que se dedicam à prestação de um serviço de qualidade na educação e construção cidadã dos nossos jovens. Também foi o momento de reencontrar grandes amigos e contemporâneos, notáveis profissionais do ensino”, registrou Luiz Roberto.

Fabiano Oliveira, por sua vez, explicou que , enquanto vereador, sempre esteve apto a receber as demandas do segmento. “São educadores com um histórico de relevantes serviços prestados à formação dos jovens aracajuanos. Profissionais da Educação, sejam da rede pública ou da rede privada, tem nosso respeito e admiração”, destacou.

Fonte e foto assessoria