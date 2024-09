Luiz Roberto promove caminhada no conjunto Castelo Branco

O cumprimento olho no olho, o aperto de mão e a apresentação das propostas que vão fazer Aracaju avançar ainda mais levada às portas das cidadãs e cidadãos aracajuanos. Na noite desta segunda-feira, 09, foi a vez do conjunto Castelo Branco, no bairro Ponto Novo, receber a caravana do candidato a prefeito Luiz Roberto, acompanhado do prefeito Edvaldo Nogueira e correligionários, com muito carinho e entusiasmo.

O candidato dialogou com os moradores, ouviu sugestões e apresentou suas propostas aos moradores deste tradicional núcleo habitacional da capital sergipana. “Aqui, tenho muitos amigos e já planejei e executei muitas intervenções. O Castelo Branco, com quase seis décadas de história, é uma comunidade que concentra diversas atividades comerciais e de serviços, e que está sempre contando com obras e serviços da administração municipal. É muito bom começar a semana com essa energia positiva”, lembrou Luiz Roberto, ao cumprimentar os moradores.

Mesmo com pancadas de chuva, a caminhada proporcionou momentos que demonstram o carinho e a esperança de evolução. “Eu sempre reconheci a administração que Luiz Roberto fez na coleta do lixo, garantindo um serviço que impressiona a quem chega a Aracaju. Tenho esperança de que ele poderá fazer muito mais”, disse a aposentada Gedalva Souza, que fez questão de abraçar e fazer foto com o candidato.

Em razão da multiplicidade de agendas a serem cumpridas, o candidato a prefeito, Luiz Roberto, e o candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, cumpriram compromissos distintos, com Fabiano representando em atos de lançamento de candidaturas de correligionários.

A agenda desta terça-feira, 10, contém uma visita à feira livre nas proximidades do estádio Batistão, às 9h, uma apresentação e entrevista com o Sindicato dos Médicos (Sindmed), às 15h e uma mini carreata no loteamento Pousada Verde, no bairro Soledade, seguindo para o bairro Lamarão e para o residencial Vitória da Resistência, às 18h30.

