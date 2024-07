LUIZ ROBERTO RECEBE APOIO DO PROGRESSISTAS COM FABIANO OLIVEIRA ANUNCIADO COMO VICE-PREFEITO

União de forças para Aracaju avançar. Essa foi a palavra utilizada para descrever o concorrido ato onde o movimento Avança Aracaju, em prol da candidatura a prefeito de Luiz Roberto, recebeu o apoio do partido Progressistas (PP), anunciando o vereador Fabiano Oliveira como o candidato a vice-prefeito na chapa.

O ato ocorreu na manhã desta quarta, 31, no auditório de um hotel na orla da Atalaia, reunindo o governador Fábio Mitidieri, o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, lideranças políticas, representantes de partidos, pré-candidatas e pré-candidatos, correligionários e a imprensa sergipana.

Para o senador Laércio Oliveira, presidente do Progressistas em Sergipe, a pujança do ato é representativa do que ainda vai acontecer. “Este cenário ainda vai mudar para melhor, pois o desenho apresentado por este projeto vai ser compreendido por ainda mais partidos. Vamos ampliar esse legado positivo herdado da atual administração, a iniciativa do governador Fábio Mitidieri e do prefeito Edvaldo Nogueira mostrando que o que nos une é Aracaju. Aqui temos homens íntegros, competentes, com história e currículo que os apontam como os melhores candidatos. Com isso, o Progressistas entra de cabeça e tudo no processo eleitoral”, anunciou o senador, fazendo alusão ao apelido pelo qual é conhecido o vereador Fabiano Oliveira..

Gratidão

O governador Fábio Mitidieri ressaltou que sua motivação era movida pela gratidão que tem ao grupo do prefeito Edvaldo Nogueira em ter se somado ao esforço para sua eleição em 2022. “Tenho gratidão ao apoio que tive de Edvaldo e fiquei extremamente contente pela escolha de Luiz Roberto, que chegou na prefeitura por indicação nossa, demonstrando ser um excelente gestor e um exemplar homem público, que pode levar Aracaju a um novo patamar de desenvolvimento. Quero aqui também agradecer ao gesto de lideranças como a deputada Katarina Feitosa, o ex-deputado Valadares Filho e o vereador Fabiano Oliveira, que abriram mão de seus projetos para apoiar Luiz Roberto por entender que ele é o melhor para avançar nesse projeto vitorioso”, apontou.

Já o prefeito Edvaldo Nogueira relembrou a menção bíblica do livro de Eclesiastes, que fazia nas suas entrevistas, afirmando que para tudo há seu tempo determinado. “Há tempo para semear e para colher o que se plantou. Este dia chegou. Aqui é o momento que consolida essa união de forças, que está crescendo para preservar as conquistas da nossa cidade, consolidando uma candidatura que amplie esse projeto vitorioso em Aracaju”, lembrou.

Vibrações Positivas

O vereador Fabiano Oliveira iniciou fazendo uma citação aos seus familiares presentes ao ato, os pais a esposa e os filhos, lembrando a importância da família como sustentáculo para qualquer homem público. “Eles estão e estarão sempre comigo, emanando as vibrações positivas para que tudo dê certo com as bênçãos de Deus e tendo que ter compreensão e paciência pelos meus momentos de ausência”, citou.

Ele lembrou ainda do seu orgulho em compor uma chapa que consolida os objetivos de um grupo que soma conquistas históricas. “Com muito orgulho, nos somamos a um grupo que consolida índices de aprovação acima da média nacional, indicadores de destaque em qualidade de vida na Prefeitura de Aracaju, no Governo do Estado com mais da metade dos cargos de primeiro escalão composto por mulheres e resultados também refletidos nos índices de qualidade de vida, gerando essa união que é fruto de uma construção com base na consciência. Por isso, vamos em frente com vibrações positivas”, ressaltou Fabiano, que também lembrou de diversas obras estruturantes fruto do Prodetur, como a “Passarela do Caranguejo”, as reformas do aeroporto, do centro de convenções e do teatro Tobias Barreto, dentre outras, quando da sua passagem pela secretaria de Cultura e Turismo do estado.

A deputada federal Katarina Feitoza ressaltou o seu espírito de lealdade e desprendimento ao descartar concorrer ao pleito municipal para apoiar o nome de Luiz Roberto. “Eu, que tinha uma carreira na polícia, decidi entrar para a política que é onde podemos ajudar um maior número de pessoas. Temos certeza de que aqui estão os melhores quadros para conduzir os destinos de Aracaju para o futuro. Eu, como pessoa de grupo, aprendi uma coisa que se dizia na polícia antigamente: “Caititu que anda sozinho vira comida de onça”, por isso, vamos unidos rumo à vitória”, lembrou Katarina, mencionando um jargão da cultura popular que destaca a importância da união.

Amizade Histórica

O pré-candidato a prefeito Luiz Roberto festejou a incorporação que configura uma chapa composta por nomes de expressão reconhecida da sociedade sergipana e aracajuana para consolidar as perspectivas de avanço na capital.

“A chegada do Progressistas, agregando o nome de Fabiano Oliveira, é a sinalização de que Aracaju, que já é uma cidade transformada, vai avançar ainda mais ultrapassando os índices de melhor qualidade de vida do Nordeste, para oferecer a melhor qualidade de vida do Brasil. Esse momento tem sido marcado por gestos e aqui quero agradecer, mais uma vez a todos os partidos que abriram mão de seus projetos e se somam ao nosso. É o pensar coletivo sobre o individual. Fabiano é um jovem com extrema experiência administrativa, como uma dos maiores empresários do entretenimento da região, e já que foi secretário de estado, presidente da Emsetur, deputado estadual e vereador, com um histórico notável de realizações e conquistas. Tem competência comprovada e responsabilidade já demonstrada com a população aracajuana”, afirmou Luiz Roberto, que iniciou sua fala prestando homenagens aos pais do vereador Fabiano Oliveira, seu Augusto e dona Nicinha, de quem é amigo há décadas.

Por Hugo Brandão