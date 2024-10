Luiz Roberto reforça compromisso de valorizar e fortalecer ainda mais a cultura

O candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), traz em seu plano de governo uma série de ações visando o incentivo e o fortalecimento da cultura na capital sergipana. As propostas de Luiz incluem a valorização dos artistas locais, a ampliação dos eventos, além do estímulo à participação popular, em especial das crianças e jovens, em projetos na área.

Uma das iniciativas será a criação de um calendário cultural anual para organizar, fomentar e fortalecer todos os eventos e manifestações culturais que ocorrem na cidade. “A exemplo do Projeto Verão, que é um grande evento musical, multicultural e esportivo e que, em nossa gestão, vai ampliar a participação de artistas locais e apresentações culturais do nosso Estado”, pontua Luiz Roberto.

Outro evento que será desenvolvido por Luiz e Fabiano Oliveira, candidato a vice-prefeito, é a Virada Cultural Aracaju, oferecendo em diversos bairros da cidade uma extensa programação com shows, apresentações teatrais, exposição de artes, atividades culturais e oficinas, com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e proporcionar entretenimento para um público diversificado.

E esse incentivo à cultura não ficará restrito apenas aos grandes eventos e tampouco às regiões turísticas da cidade. “O nosso objetivo é promover diversos projetos nos bairros, estimulando a participação dos moradores de cada comunidade. E levar isso também para as escolas, criando, entre outros, o programa Movimento Arte Aracaju, com concurso de talentos nas escolas municipais estimulando as manifestações culturais entre os alunos. Estou vereador até dezembro e trabalhei muito para fomentar ainda mais a cultura. Sou autor do Projeto de Lei que institui o Programa Talentos de Aracaju, que visa a criação de um espaço público dedicado à apresentação de todas as modalidades de músicas, shows, danças e demonstrações culturais para os artistas locais, projeto aprovado na Câmara Municipal e que vai contribuir muito com a valorização desse setor”, ressalta Fabiano.

Luiz Roberto também vai ampliar o projeto Colora, destinando espaços públicos para exposição de grafites como incentivo às manifestações culturais da juventude; fortalecer a cultura nos bairros, criando e apoiando um grande festival de música, sendo as seletivas realizadas nas localidades;

Outra iniciativa da gestão de Luiz e Fabiano será o mapeamento das manifestações culturais no município para incluí-las em programas de incentivo, quando lançados. “Iremos implantar editais voltados às principais cadeias produtivas da cultura em Aracaju. E, com o objetivo de estimular o desenvolvimento e apoio ao setor cultural por parte da iniciativa privada, será criado o selo Empresa Amiga da Cultura”, salienta.

“Queremos uma Aracaju que também tenha atenção especial à cultura, melhorando e ampliando a infraestrutura dos espaços e valorizando os artistas da nossa terra. E que mantenha um diálogo permanente, através do Conselho Municipal de Política Cultural, com as instituições ligadas à cultura. Esse é mais um compromisso que estou firmando com os aracajuanos”, destaca Luiz.

