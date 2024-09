Luiz Roberto refuta ilações sobre sua conduta profissional

Em entrevista concedida na Fan FM, ao radialista Narcizo Machado, na manhã desta quinta-feira, 26, o candidato a prefeito Luiz Roberto refutou com veemência as ilações divulgadas em veículos de comunicação levantando a hipótese de ter sido demitido por justa causa da Petrobras, onde atuou por 32 anos. Luiz explicou que tentaram vincular coisas distintas para buscar macular sua imagem, justamente no cenário de crescimento da sua candidatura na reta final de campanha.

“Essa é, lamentavelmente, mais uma conduta que tenta confundir a opinião pública na reta final de um período eleitoral. Em 2017, foi aberto um procedimento interno na Petrobras eivado de perseguição política. Alguns executivos da empresa, em todo o Brasil, receberam esse tipo de procedimento na época do governo Temer, perseguindo quem tinha vinculação política. A punição que foi colocada à minha pessoa está sendo discutida na esfera da Justiça do Trabalho. Este assunto já sofreu apuração no Ministério Público de Sergipe e foi devidamente arquivado, comprovando que não havia dolo. É esse documento que apresento à Justiça do Trabalho no referido processo”, detalhou Luiz.

O candidato relembrou um período em que diversas perseguições foram impostas à cidadãos como ele, que sempre atuou de forma efetiva na defesa da democracia e dos direitos dos trabalhadores e na construção de projetos políticos que alavancaram o desenvolvimento do estado.

“Ficou evidente que se tratava de uma perseguição política, que está sendo devidamente tratada na esfera trabalhista. A tentativa de juntar fatos distintos, num cenário de disputa eleitoral, tem o claro objetivo de macular a minha imagem. Isso ocorre porque comecei a subir nas pesquisas nessa reta final, prenunciando minha participação no segundo turno. Aracaju me conhece. Vamos continuar mostrando o nosso trabalho e nossas propostas que são as mais efetivas para que Aracaju continue avançando”, concluiu Luiz Roberto.

Fonte e foto assessoria